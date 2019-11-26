Глава села в Дагестане оштрафован за мошенничество

26 ноября 2019, 13:06

Суд признал главу Голотлинского сельсовета виновным в присвоении земельного участка и назначил ему 105 тысяч рублей штрафа, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело главы сельсовета в Шамильском районе Магомеда Алиева было направлено в суд 9 октября.

Согласно приговору, в 2016 году Алиев записал на самого себя участок в пожизненное наследуемое владение. Суд признал Алиева виновным по статьям "Мошенничество с использованием служебного положения" и "Служебный подлог", назначив главе сельсовета 105 тысяч рублей штрафа, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Дагестану. При этом максимальная санкция, грозившая Алиеву по статье о мошенничестве, составляла шесть лет заключения, а по статье о служебном подлоге - два года лишения свободы.

Алиев осужден за присвоение участка стоимостью 400 тысяч рублей и площадью около тысячи квадратных метров, уточнил сегодня со ссылкой на следствие "Регион Online".

Какой суд вынес приговор, и дата вынесения судебного решения в сообщении следствия не уточнены. На сайте Шамильского района Дагестана к 13.05 мск 26 ноября не появилось комментариев относительно приговора главе сельского поселения.

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