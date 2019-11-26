Власти Карачаево-Черкесии отреагировали на требование WWF остановить вырубку лесов

26 ноября 2019, 02:49

После требования Всемирного фонда дикой природы (WWF) России продлить запрет на вырубку лесов в Архызском лесничестве глава Карачаево-Черкесии поручил ужесточить правила вырубки. Под видом оздоровительных мероприятий в лесах вырубают здоровые деревья, считают в природозащитной организации.

Территория Архызского лесничества находится на территории государственного природного заказника "Архызский", который был создан в 1967 году для сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов краснокнижных растений и животных, а также для сохранения естественного ландшафта с природной растительностью и животным миром, говорилось в постановлении правительства Карачаево-Черкесии от 12 мая 2015 года N 127 "О государственном комплексном заказнике республиканского значения "Архызский".

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил продлить до 2022 года запрет на вырубку лесов в заказнике "Архызский", где содержатся редкие и исчезающие виды краснокнижных растений и животных, сообщил первый замначальника управления лесами республики Николай Кулаков.

"По поручению главы республики постановление (о запрете на вырубку лесов в Архызском лесничестве) будет продлено до 31 декабря 2022 года. Более того, данное постановление будет еще более жестким. В новой редакции документа запрещена даже выборочная рубка в перестойных насаждениях", - процитировал 25 ноября Кулакова ТАСС.

По словам замглавы управления, речь идет о постановлении правительства республики "О запрете рубки леса в границах земель лесного фонда Архызского участкового лесничества Зеленчукского лесничества Карачаево-Черкесской Республики" от 20.06.2018 № 170, которое истекает 31 декабря.

Проект постановления о запрете вырубки лесов в Архызе, принятый на заседании правительства республики 20 июня 2018 года, предусматривал не только установление запрета, но и исключения: разрешались "выборочная рубка в перестойных насаждениях", а также "санитарно-оздоровительные мероприятия для государственных или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи", говорилось в сообщении на сайте правительства региона 20 июня 2018 года.

Планируемые выборочные вырубки деревьев в заказнике "Архызский" допускаются, сообщили в Рослесхозе.

"Выборочные рубки… необходимы для того, чтобы сохранить средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции лесов при условии, что такое их использование совместимо с целевым назначением защитных лесов", - процитировало 22 ноября представителя ведомства РИА "Новости".

Вырубка лесов в Архызе снизит привлекательность района для туристов

Решение главы региона о продлении запрета на вырубку в Архызе последовало после официального обращения Всемирного фонда дикой природы (WWF) России к правительству Карачаево-Черкесии, Минприроды России, а также к министру России по делам Северного Кавказа с требованием продлить срок действия запрета.

"WWF России обнаружил на сайте управления лесами Карачаево-Черкесии информацию о торгах с пятью участками Архызского лесничества на проведение добровольно-выборочных рубок, которые могут стать возможными с 1 января 2020 года. На торги уже выставлены участки, превышающие в совокупности 25 га, и объемом более 2000 кубометров древесины", - говорилось в пресс-релизе организации от 21 ноября.

Лесозаготовители нарушали запрет на рубки здоровой древесины под видом санитарно-оздоровительных мероприятий, заявила координатор лесных проектов представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Елена Черкасова. По ее словам, подобные случаи были зафиксированы в Архызском лесничестве в разные годы. "Отсутствие пролонгации постановления о запрете может стать новым механизмом вырубки ценных архызских лесов", - цитирует WWF России Черкасову в своем релизе.

Горные туристические маршруты и экологические тропы в Архызском заказнике популярны у туристов не только России, но и всего мира, говорилось в обращении природозащитной организации к министру экологии России от 20 ноября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Рубки на этой территории повлекут снижение туристической и рекреационной привлекательности района", - отмечалось в обращении.

На сайтах управления лесами Карачаево-Черкесии, а также главы республики нет информации о продлении запрета на вырубку лесов в Архызском лесничестве, по состоянию на 01.45 мск сегодня.