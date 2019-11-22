22 ноября 2019, 16:05

Глава фирмы в Ингушетии заподозрен в мошенничестве при строительстве детсада

Генеральный директор ООО "Бастион Плюс" подозревается в том, что необоснованно завысил объемы выполненных работ по строительству детского сада в Кантышево на сумму 15 миллионов рублей.

По данным следствия, при строительстве детского сада на 220 мест в селе Кантышево подозреваемый предоставил в Минстрой Ингушетии документы с заведомо ложными сведениями о выполнении работ. "В результате подозреваемый завысил объемы выполненных работ на сумму 15 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

В отношении главы фирмы возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее, в июне 2018 года, ООО "Бастион Плюс" было названо в числе подрядчиков, срывающих сроки строительства соцобъектов в Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров, который был тогда главой республики, потребовал отстранить таких подрядчиков от строительства. Его пресс-служба уточнила, что при строительстве общеобразовательной школы на 540 мест в сельском поселении Сурхахи ООО "ЛидерСтрой" работы выполнены только на 2%. Значительное отставание от графика наблюдается у подрядных организаций ООО "Бастион Плюс" и ООО "Оригинал", написал "Интерфакс" 18 июля 2018 года.

"Кавказский узел" также сообщил, что глава другой коммерческой стройфирмы в Ингушетии заподозрен в мошенничестве при строительстве гособъекта. Застройщик подозревается в том, что завысил на 15,5 млн рублей объемы работ при строительстве здания ОВД по Сунженскому району Ингушетии, заявили сегодня следователи.

Примечание:

"Прокуратура оценила ущерб при строительстве завода в Малгобеке в 10,7 млн", "Застройщик в Ингушетии заподозрен в махинациях с госконтрактами на 20 миллионов", "Подрядчик заподозрен в мошенничестве при благоустройстве дворов и парков в Карабулаке".

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