Дом на улице Яблочкова в Астрахани, где 17 ноября обрушился балкон. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

19 ноября 2019, 00:05

Астраханцы раскритиковали работу управляющей компании после обрушения балкона

Погибший при обрушении балкона в астраханской пятиэтажке оказался хозяином квартиры, а пострадавший во время инцидента – его шурином.  Жильцы дома сообщили об аварийном состоянии всех балконов и пожаловались на игнорирование их обращений управляющей компанией.

Как писал "Кавказский узел", при обрушении балкона пятиэтажного дома на улице Яблочкова в Ленинском районе Астрахани 17 ноября два человека получили травмы, один из них 18 ноября умер в больнице. Следком начал проверку работы управляющей компании, на балансе которой находится данный дом.

Днем 18 ноября у дома на улице Яблочкова в Астрахани, где 17 ноября обрушился балкон, работала следственная группа. Место инцидента  было огорожено лентой, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Погибший 39-летний мужчина был хозяином квартиры, сообщила его вдова Вера Елькина. По ее словам, 36-летний пострадавший, который находится в реанимации, это приехавший со Ставрополья брат вдовы.

"В квартире проходил ремонт", - рассказала 18 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Елькина. От дальнейших комментариев вдова отказалась, сославшись на занятость и необходимость срочно собирать документы и решать другие организационные вопросы. 

Пятиэтажный дом, в котором произошел инцидент, был построен в 1967 году и не является аварийным. При этом, по данным МЧС, у балкона обрушились ограждающие металлические конструкции, сообщила вечером 17 ноября "Российская газета". 

Дом на улице Яблочкова в Астрахани, где 17 ноября обрушился балкон. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"Жильцы дома рассказали корреспонденту «Кавказского узла» об угрозе обрушения оставшихся балконов, а также о том, что управляющая компания не реагирует на их жалобы.

"Мы неоднократно  обращались (в управляющую компанию) - и устно, и письменно - они не отвечают ни на что. У нас деревья в окна падали - ноль реакции. (Представители управляющей компании) говорят, что к ним это отношения не имеет. И по балконам обращались. У меня тоже такая история будет - не сегодня, так завтра. Вы посмотрите, в каком состоянии тут все балконы?!» - возмущается жительница дома Татьяна Ивановна.

По ее словам, несколько дней назад после сильного дождя размыло стену, кусок которой упал на ее балкон. "Я  позвонила (в управляющую компанию), послала фотографии - и в управляющую, и на сайт гордаминистрации - и никто не пришел за целый день", - рассказала Иванова.

По словам другой жительницы дома Ольги, несколько лет назад в пятиэтажке также было обрушение балкона. «Там, слава Богу, никто не пострадал, а просто обвалились стенки балкона. И сколько времени тогда хозяйка (квартиры) писала, чтобы добиться того, чтоб ей эти перила сделали, но нет. Она сама нанимала рабочих, и они делали", - сообщила Ольга. 

По ее словам, в подвале дома постоянно стоит вода, в аварийном состоянии находятся и козырьки над подъездами дома. «Они в аварийном состоянии - скоро рухнут. Два года мы писали (в управляющую компанию). И тишина: "Это нас не касается, у нас денег нет", - сообщила Ольга.

Ольга также отметила, что в этом году управляющая компания обещала сделать ремонт дома. «Я читала в интернете. Но не хватило денег, и якобы отложили на следующий год", - пояснила  Ольга.  

 "(Представители управляющей компании) приходят, только когда их надо выбрать. А так - не достучишься. Мы подъезды ремонтировали: они нам выделили рабочего, а материалы мы все свои покупали. И эта управляющая компания у нас давно, лет 20-25. Мы хотели сделать себе ТСЖ, но не получилось: дом очень большой, и все отказываются", - рассказала жительница дома по имени Светлана

Представившийся замдиректора управляющей компании, обслуживающей дом на улице Яблочкова, отказался от комментариев. В разговоре с жителями дома представитель компании подтвердил, что капитальный ремонт планировалось провести в этом году, «но время прошло», сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Примечание:

"Чиновники ответили штрафом на просьбы волгоградцев о капремонте", "Школа в кубанской станице закрыта из-за угрозы обрушения", "Жители села в Азербайджане получили травмы при обрушении дома".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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