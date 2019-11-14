Задержан подозреваемый в попытке напасть на детей в Нефтекумске

14 ноября 2019, 19:09

Житель Нефтекумска, пытавшийся напасть с ножом на детей и учительницу, заподозрен в покушении на убийство из хулиганских побуждений, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на детей на детской площадке в Ставропольском крае, но его остановила учительница. Глава Следкома Александр Бастрыкин 13 ноября поручил коллегам из Ставропольского края возбудить уголовное дело и задержать подозреваемого.

По подозрению в вооруженном нападении на детской площадке задержан ранее судимый 63-летний житель Нефтекумска. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."и" ч.2 ст.105 УК России (покушение на убийство из хулиганских побуждений), сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте.

Инцидент произошел днем 9 ноября. По версии следствия, мужчина с ножом попытался напасть на мальчиков, игравших на детской площадке в Нефтекумске. Путь ему преградила учительница начальных классов, которая в тот момент проходила мимо. "Мужчина, угрожая убийством учительнице, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать", - говорится в сообщении ведомства.