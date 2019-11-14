14 ноября 2019, 00:12
Следком заинтересовался вооруженным нападением на детей в Ставропольском крае
Мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на детей на детской площадке в Ставропольском крае, но его остановила учительница, сообщил Следком.
По данным ведомства, вооруженный ножом мужчина неадекватно вел себя, нецензурно ругался и попытался напасть на мальчиков, игравших на детской площадке. Проходившая мимо учительница начальных классов преградила ему путь, сказав детям, чтобы они убегали. Нападавший схватил ее и стал угрожать убийством, но женщина смогла отбиться и убежать, сообщил Следственный комитет России.
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил коллегам из Ставропольского края возбудить уголовное дело и задержать подозреваемого. "Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении, опубликованном 13 ноября на сайте ведомства.
"Ставропольские социологи объяснили распространение подросткового насилия", "Дело о нападении на детсад в Армении передано в суд", "Защита заявила о нарушении прав подозреваемого в поджоге махачкалинского детсада".
14 ноября 2019, 00:22
-
Адвокаты упрекнули следствие по делу Гаджиева в волоките
Защита Абдулмумина Гаджиева анонсировала обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой на «безосновательный арест» журналиста. Адвокаты и сам обвиняемый раскритиковали следствие за вялотекущее расследование дела.
13 ноября 2019, 23:59
-
Житель Новой Балкарии пожаловался на отключение дома от газа
Аслан Текаев обратился в Конституционный суд Кабардино-Балкарии с жалобой на отключение его дома от газоснабжения. Он оспаривает начисленную задолженность за газ и требует запретить отключения от газоснабжения в холодное время года.
13 ноября 2019, 23:49
-
Доставщица пенсий в Дагестане заподозрена в присвоении денег умершей
Жительница Кизилюртовского района, доставлявшая пенсии, подозревается в том, что присвоила свыше 160 тысяч рублей, подделывая подписи умершей местной жительницы.
13 ноября 2019, 23:44
-
Арест адвоката Хасавова продлен на два месяца
Суд в Москве оставил под стражей до 16 января обвиняемого в воспрепятствовании правосудию адвоката Дагира Хасавова, который защищает бывших высокопоставленных дагестанских чиновников.
13 ноября 2019, 23:32
-
Верховный суд Азербайджана отклонил жалобу Гаджибейли на приговор
Защита азербайджанского журналиста Мустафы Гаджибейли усмотрела нарушение его прав после отклонения жалобы на приговор и заявила, что обжалует решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.
-
13 ноября 2019, 21:07
Жители Грузии потребовали запретить добычу марганцевой руды у их села
-
13 ноября 2019, 18:28
Чиновники ответили штрафом на просьбы волгоградцев о капремонте
-
13 ноября 2019, 17:501
Суд Элисты не стал наказывать блогера за участие в акции протеста
-
13 ноября 2019, 14:221
Практика профучета создала проблемы дагестанскому певцу Аджиеву
-
13 ноября 2019, 12:271
Навальный призвал Путина уволить Дениса Попова
-
13 ноября 2019, 10:511
МВД сочло действия лидера "Грузинского марша" давлением на омбудсмена
-
13 ноября 2019, 23:49
Доставщица пенсий в Дагестане заподозрена в присвоении денег умершей
-
13 ноября 2019, 23:44
Арест адвоката Хасавова продлен на два месяца
-
13 ноября 2019, 23:05
Арестован глава ростовского УФСИН Муслим Даххаев
-
13 ноября 2019, 22:36
Контрактник осужден за гибель офицера в Северной Осетии
-
13 ноября 2019, 21:21
Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель
-
13 ноября 2019, 21:00
Работа поставщика продуктов приостановлена после отравления детей в школах Кубани
-
13 ноября 2019, 18:50
Школьница из Махачкалы умерла в детском лагере "Артек"
-
13 ноября 2019, 18:46
Прокуратура Армении отказалась закрыть дело об узурпации власти
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
14 ноября 2019, 00:22
Адвокаты упрекнули следствие по делу Гаджиева в волоките
-
13 ноября 2019, 23:59
Житель Новой Балкарии пожаловался на отключение дома от газа
-
05 ноября 2019, 09:501
Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии
-
04 ноября 2019, 22:08
Батал-хаджи и его последователи
-
08 ноября 2019, 19:201
Тумсо Абдурахманов
-
08 ноября 2019, 19:152
Якуб Гогиев
-
08 ноября 2019, 19:102
Саида Сиражудинова
-
12 ноября 2019, 10:47В Махачкале пройдет съезд, посвященный 10-летию Клуба писателей Кавказа
-
12 ноября 2019, 06:45Питание детей в школе №32 г. Новороссийска проходит в антисанитарных условиях
-
11 ноября 2019, 23:39Вокруг хутора Яблоновский снова горят поля
-
10 ноября 2019, 19:54Мусор на набережной реки Мацеста в Сочи
-
10 ноября 2019, 16:47Парламент СО рассматривает законопроект, по которому родители смогут давать детям фамилии с осетинским окончанием
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
28 октября 2019, 14:45
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в сентябре 2019 года по данным Кавказского Узла
-
24 октября 2019, 22:26
В сентябре 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали пять человек