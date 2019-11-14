14 ноября 2019, 00:12

Следком заинтересовался вооруженным нападением на детей в Ставропольском крае

Мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на детей на детской площадке в Ставропольском крае, но его остановила учительница, сообщил Следком.

По данным ведомства, вооруженный ножом мужчина неадекватно вел себя, нецензурно ругался и попытался напасть на мальчиков, игравших на детской площадке. Проходившая мимо учительница начальных классов преградила ему путь, сказав детям, чтобы они убегали. Нападавший схватил ее и стал угрожать убийством, но женщина смогла отбиться и убежать, сообщил Следственный комитет России.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил коллегам из Ставропольского края возбудить уголовное дело и задержать подозреваемого. "Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении, опубликованном 13 ноября на сайте ведомства.

Примечание:

"Ставропольские социологи объяснили распространение подросткового насилия", "Дело о нападении на детсад в Армении передано в суд", "Защита заявила о нарушении прав подозреваемого в поджоге махачкалинского детсада".

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