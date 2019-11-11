Сельская школа в Дагестане сильно повреждена после пожара

11 ноября 2019, 17:51

Пожар в ветхой школе в Гунибском районе Дагестана помогали тушить около 150 местных жителей. МЧС отчиталось об отсутствии жертв.



Информация о возгорании в школе в селе Тлогоб поступила в МЧС в 08.45 мск. В 09.55 мск пожар, который распространился на 100 квадратных метров, был полностью ликвидирован.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану. В нем указано, что в тушении пожара участвовали около 150 местных жителей, а также 19 пожарных и пять единиц техники от республиканского МЧС.

В горевшей школе обучались 28 детей и работали четыре учителя. Сама школа находится в списке ветхих, передает со ссылкой на информацию из пресс-релиза дагестанского главка МЧС РИА "Новости".

Пожарные приступили к работе по установлению причин пожара, передает РГВК "Дагестан", отмечая, что сгорел один корпус школы. В сгоревшем здании проходили занятия для учеников начальных классов, уточняет "Черновик".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 февраля пожар полностью уничтожил одноэтажное здание сельской школы в Гениятле Цунтинского района Дагестана, дети были эвакуированы. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что ученики и персонал тушили огонь своими силами. Вместо сгоревшей зимой школы власти запланировали построить новое здание в 2020 году.