На месте пожара в школе в Гунибском районе Дагестана. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан https://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8450617/

11 ноября 2019, 17:51

Сельская школа в Дагестане сильно повреждена после пожара

Пожар в ветхой школе в Гунибском районе Дагестана помогали тушить около 150 местных жителей. МЧС отчиталось об отсутствии жертв.

Информация о возгорании в школе в селе Тлогоб поступила в МЧС в 08.45 мск. В 09.55 мск пожар, который распространился на 100 квадратных метров, был полностью ликвидирован.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану. В нем указано, что в тушении пожара участвовали около 150 местных жителей, а также 19 пожарных и пять единиц техники от республиканского МЧС.

В горевшей школе обучались 28 детей и работали четыре учителя. Сама школа находится в списке ветхих, передает со ссылкой на информацию из пресс-релиза дагестанского главка МЧС РИА "Новости".

Пожарные приступили к работе по установлению причин пожара, передает РГВК "Дагестан", отмечая, что сгорел один корпус школы. В сгоревшем здании проходили занятия для учеников начальных классов, уточняет "Черновик".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 февраля пожар полностью уничтожил одноэтажное здание сельской школы в Гениятле Цунтинского района Дагестана, дети были эвакуированы. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что ученики и персонал тушили огонь своими силами. Вместо сгоревшей зимой школы власти запланировали построить новое здание в 2020 году.

Примечание:

"Прокуратура указала на высокую опасность пожаров в школах Дагестана", "Директор рассказал о бедственном состоянии школы в Мококе", "Погорельцы в Тисси-Ахитли рассказали о нехватке стройматериалов".

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