11 ноября 2019, 13:09

13 школьников выписаны из больницы на Кубани после отравления

13 детей, госпитализированных с признаками отравления в Кавказском районе Кубани, выписаны сегодня из стационара. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 10 ноября в горбольницу Кропоткина и Кавказскую ЦРБ были госпитализированы с признаками отравления 57 учеников пяти школ Кропоткина.

13 пострадавших школьников выписаны из больницы, сообщает со ссылкой на представителя СУ СКР по Краснодарскому краю РИА Новости.

Детей выписали сегодня, уточнил сотрудник пресс-службы ведомства. "Остальные еще находятся под наблюдением врачей", - приводит его слова «Кубань 24».

Врачи оценивают состояние остальных пациентов как средней степени тяжести, уточняют "Кубанские новости".

Напомним, что краевое управление СКР возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а власти региона объявили о проверке качества питания в школах Кубани.

Примечание:

"Число госпитализированных на Кубани школьников выросло до 51", "Отравление школьников после отдыха на Ставрополье обернулось уголовным делом", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 ноября 2019, 12:16

11 ноября 2019, 11:23

11 ноября 2019, 10:34

11 ноября 2019, 09:32

11 ноября 2019, 08:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи