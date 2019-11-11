13 школьников выписаны из больницы на Кубани после отравления

11 ноября 2019, 13:09

13 детей, госпитализированных с признаками отравления в Кавказском районе Кубани, выписаны сегодня из стационара. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 10 ноября в горбольницу Кропоткина и Кавказскую ЦРБ были госпитализированы с признаками отравления 57 учеников пяти школ Кропоткина.

13 пострадавших школьников выписаны из больницы, сообщает со ссылкой на представителя СУ СКР по Краснодарскому краю РИА Новости.

Детей выписали сегодня, уточнил сотрудник пресс-службы ведомства. "Остальные еще находятся под наблюдением врачей", - приводит его слова «Кубань 24».

Врачи оценивают состояние остальных пациентов как средней степени тяжести, уточняют "Кубанские новости".

Напомним, что краевое управление СКР возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а власти региона объявили о проверке качества питания в школах Кубани.