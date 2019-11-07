Житель Анапы осужден за публикации в интернете

07 ноября 2019, 11:39

Суд счел оправданием терроризма тексты и видео, опубликованные анапчанином в интернете, и приговорил его к 2,5 года колонии.

Тексты и видеоматериалы, опубликованные в сети жителем Анапы Алиевым, подверглись лингвистической экспертизе, которая подтвердила его вину по статье "Публичное оправдание и пропаганда терроризма", говорится в сообщении пресс-службы Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Южный окружной суд в Ростове-на-Дону не только назначил осужденному два года и шесть месяцев заключения в колонии общего режима, но и на три года лишил его права пользоваться интернетом, передал сегодня информацию ФСБ "Югополис".

Приговор Алиеву вступил в законную силу, сообщила сегодня "Кубань 24". Однако на сайте Южного окружного военного суда к 11.30 мск 7 ноября не появилось информации об этом приговоре.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 сентября вступил в силу приговор жителю Краснодара Сергею Кучевскому, осужденному на восемь лет за оправдание терроризма через публикацию в соцсети "ВКонтакте".