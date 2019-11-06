06 ноября 2019, 22:50

Регионы Северного Кавказа попали в аутсайдеры по зарплатам учителей

Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Дагестан заняли последние позиции в рейтинге Росстата по уровню зарплат учителей в регионах России.

Как писал "Кавказский узел", Кабардино-Балкария и Ставрополье по результатам за второй квартал этого года вошли в десятку регионов с самой высокой долей семей, которым доходов хватает только на еду. Ингушетия стала аутсайдером рейтинга Росстата по числу семей, которые могут позволить себе купить лишь еду и одежду.

Теневая экономика, недостаток квалифицированных кадров и коррупция приводят республики Северного Кавказа на последние места в социально-экономических рейтингах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. По их мнению, финансирование регионов-аутсайдеров из Москвы будет продолжено, а их главам отставки не грозят.

Учителя в Северной Осетии получают в месяц в среднем 21,9 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии - 22,1 тысячи рублей, Карачаево-Черкесии - 22,2 тысячи рублей,  сообщил сегодня РБК со ссылкой на данные Росстата за январь-сентябрь 2019 года.

В десятке аутсайдеров из регионов Северного Кавказа также значатся Ингушетия, где средняя зарплата у педагогов 22,3 тысячи рублей в месяц, Дагестан с зарплатой у учителей 23 тысячи рублей в месяц и Чечня, где им платят в среднем 23,9 тысячи рублей в месяц, приводит данные отчета ведомства РИА "Новости".

Средняя же зарплата педагогов в общеобразовательных организациях в стране, по данным Росстата, составляет примерно 40 тысяч рублей, отмечает "Российская газета".

Примечание:

"Дагестан и Ингушетия вошли в число регионов с наименьшей стоимостью услуг ЖКХ", "Регионы юга России отличились низкими зарплатами учителей", "Соцсети указали министру на причины спада рождаемости в Кабардино-Балкарии". 

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