Украина выдворила Абдулкаримова в Грузию

02 ноября 2019, 04:06

Миграционная служба Украины выдворила 48-летнего выходца из Дагестана Абдулхалима Абдулкаримова как представляющего угрозу национальной безопасности.

Как сообщал "Кавказский узел", Абдулкаримов был задержан на Украине и помещен в центр содержания нелегальных мигрантов.

Выдворение Абдулхалима Абдулкаримова произошло по решению суда. "Абдулхалим уже выехал, сейчас он в Грузии", – приводит слова родственника Абдулкаримова, проживающего на Украине, издание "Кавказ. Реалии" в публикации от 1 ноября. Родственник Абдулкаримова уточнил, что тот решил не обжаловать решение о выдворении в суде высшей инстанции.

Абдулкаримов в мае 2019 года сам пытался исполнить решение суда и выехал в Турцию. Однако турецкие пограничники не впустили его в страну, тогда он отправился в Беларусь. Пограничники этой страны также отказали Абдулкаримову во въезде. После этого он находился в Украине без законных оснований.

Напомним, что в июле 2005 года Абдулхалим Абдулкаримов был оправдан по делу о теракте в Каспийске, но был признан виновным по статьям "Использование заведомо подложного документа", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Организация покушения на убийство". Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Ульяновский суд 8 июня 2006 года добавил к уже имеющемуся у осужденного сроку еще два года с отбыванием наказания в колонии строгого режима по статье о разбое. В июне 2014 года жена Абдулкаримова Надира Исаева рассказала, что ее супруг серьезно болен, но должной медицинской помощи в колонии в Соликамске не получает.

По информации РИА "Дербент", отбыв срок наказания в России, Абдулкаримов в 2016 году прибыл в Украину, где подал в миграционную службу прошение об убежище.

Теракт в Каспийске был совершен 9 мая 2002 года. Во время прохождения праздничной колонны на обочине сработало взрывное устройство, изготовленное с использованием противопехотной мины МОН-90. В результате подрыва погибли и умерли от ран 43 человека, более ста человек были ранены.

"Кавказский узел" также сообщал, что Абдулкаримов подал иск о взыскании морального и материального ущерба за незаконное привлечение его к уголовной ответственности за теракт в Каспийске в размере 15 миллионов рублей. В мае 2012 года Советский суд Махачкалы удовлетворил иск частично - в размере 100 тысяч рублей.