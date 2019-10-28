28 октября 2019, 16:46

Двое судей на Кубани лишены полномочий

Судья Славянского горсуда и судья Советского райсуда Краснодара лишены полномочий после жалоб на их работу.

На действия судьи Славянского горсуда пожаловался заместитель управляющего Краснодарским отделением "Сбербанка России". Решением квалификационной коллегии судей от 25 октября было удовлетворено обращение совета судей Краснодарского края о привлечении судьи Славянского горсуда к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения его полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса. Проверка показала, что в действиях судьи были нарушения, которые свидетельствуют о его "пренебрежительном отношении к соблюдению требований закона и норм судейской этики, нарушают права участников процесса и не дают оснований рассчитывать на добросовестное выполнение им обязанностей судьи в будущем", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Краснодарского краевого суда.

В нем также говорится, что наличие дисциплинарного проступка выявлено и в действиях судьи Советского райсуда Краснодара. В результате проверки установлена его причастность к принятию не процессуальных судебных решений, в том числе за незаконное денежное вознаграждение. Решением квалификационной коллегии судей от 25 октября на него также наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале сентября Верховный суд России утвердил прекращение полномочий судьи Кореновского райсуда Краснодарского края Наталии Калиты. Калита была лишена полномочий судьи после решения об аресте тяжелобольного. Квалификационная коллегия судей Краснодарского также сочла нарушением непроцессуальные переговоры судьи с адвокатом обвиняемого по другому делу.

Примечание:

"Судья на Кубани задержан по делу о мошенничестве", "Судья на Кубани лишена полномочий после ареста онкобольного", "Судейская коллегия Кубани одобрила возбуждение дела против коллеги".

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