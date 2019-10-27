Три человека стали жертвами взрыва автомобиля в Армении

27 октября 2019, 21:45

Два человека погибли, один получил тяжелые травмы при взрыве автомобиля в Арагацотнской области.

Инцидент произошел сегодня в селе Антарут. В автомобиле взорвался газовый баллон. В результате инцидента два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу города Аштарак, но затем перевезен в медцентр в Ереване, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

По данным ведомства, взрыв произошел при попытке подключения газового баллона автомобиля к бытовому газовому баллону с помощью трубы.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве баллона в автобусе на ереванской газозаправочной станции. В результате инцидента, который произошел в январе 2018 года, пострадал один человек.