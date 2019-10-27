27 октября 2019, 21:45

Три человека стали жертвами взрыва автомобиля в Армении

Два человека погибли, один получил тяжелые травмы при взрыве автомобиля в Арагацотнской области.

Инцидент произошел сегодня в селе Антарут. В автомобиле взорвался газовый баллон. В результате инцидента два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы.  Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу города Аштарак, но затем перевезен в медцентр в Ереване, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

По данным ведомства, взрыв произошел при попытке подключения газового баллона автомобиля к бытовому газовому баллону с помощью трубы.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве баллона в автобусе на ереванской газозаправочной станции. В результате инцидента, который произошел в январе 2018 года, пострадал один человек.

Примечание:

"Два человека погибли при обрушении магазина в Армении", "После взрыва на АЗС в Армении временно закрыты три заправочные станции", "Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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