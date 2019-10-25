25 октября 2019, 13:38

Второй уроженец Чечни задержан после перестрелки в Ростовской области

Грозненские полицейские задержали и передали коллегам из Ростовской области предполагаемого участника перестрелки фермеров, в которой погибли пять человек.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров вылился в конфликт на хуторе Чернозубов Орловской области. В перестрелке пять человек погибли, еще двое были ранены. 23 октября силовики предполагаемого организатора перестрелки, Василия Дакишвили. Суд поместил его под стражу, Дакишвили не признал себя виновным.

В Грозном задержан предполагаемый участник перестрелки, находившийся в розыске, - мужчина 1974 года рождения, зарегистрированный в Орловском районе Ростовской области, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Чечне.

"Он опрошен сотрудниками управления уголовного розыска МВД по ЧР и передан коллегам из Ростовской области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Напомним, что дело расследуется по статье о групповом убийстве, предусматривающей до пожизненного лишения свободы.

Похороны трех членов семьи Бациевых, погибших в перестрелке, прошли 24 октября в Ачхой-Мартановском районе. Конфликт между двумя чеченскими семьями приведет к кровной мести, предположили жители Чечни.

Тела еще двух погибших, членов семьи Дакишвили, 24 октября еще оставались в морге, сообщил на своем сайте "Телеканал 360" со ссылкой на представителя главы Чечни в Ростовской области Имрана Исраилова.

Примечание:

"Очевидец рассказал подробности перестрелки фермеров в Ростовской области", "Вертолеты с бойцами ОМОН прибыли на место перестрелки чеченских фермеров", "Убитых на хуторе Чернозубов фермеров вывезли хоронить в Чечню".

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