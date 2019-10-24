Повышение зарплат чиновникам вызвало критику Пашиняна

24 октября 2019, 04:49

Некоторым высокопоставленным чиновникам премьер-министр Армении Никол Пашинян повысил зарплату, но это повышение не обсуждалось ни в парламенте, ни с общественностью. Правозащитники и юристы раскритиковали раскритиковали премьера за то, что он принял решение в режиме секретности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян секретным постановлением поднял зарплаты высокопоставленным чиновникам, пишет 21 октября интернет-издание "Hetq".

По данным издания, министры по чрезвычайным ситуациям и окружающей среды Армении с мая по август включительно получили в сумме зарплату по шесть миллионов драмов (более 12500 тысяч долларов), то есть их ежемесячная зарплата составила полтора миллиона драмов (более трех тысяч долларов).

Данные о зарплате чиновников издание, по его данным, получило, направив запросы в три министерства. Причем в отличие от МЧС и Минэкологии третьей министерство - Минфин отказалось представить информацию, посоветовав дождаться годовой декларации о доходах чиновников.

По данным издания, зарплаты подняли также заместителям министров и главным секретарям. К примеру, согласно законодательству, зарплата заместителя министра составляет около 562 тысяч драмов (около 1200 долларов), то сейчас им выплачивается миллион драмов (более 2000 тысяч долларов). Зарплата же главного секретаря выросла с 595 тысяч драмов (около 1200 долларов) до 870 тысяч драмов (около 1800 долларов).

"Hetq" обратилось за разъяснениями к премьер-министру Николу Пашиняну. Ответ издание получилоь от руководителя Управления по информации и связям с общественностью аппарата премьера Армена Хачатряна. В ответе, в частности, говорится, что "поднятый изданием вопрос... был основан на секретной процедуры, и, соответственно, не подлежит огласке”.

Зарплата госслужащих рассчитывается путем умножения специального коэффициента в соответствии с занимаемой должностью, на размер базовой зарплаты, которая, согласно пункту 4 статьи 7 закона “О госбюджете Армении на 2019 год” составляет 66 140 драмов (около 137 долларов). Размер коэффициента регламентирует приложение 1 закона “О зарплате госслужащих". Коэффициент зарплаты министра, согласно закону "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности", составляет 12. Эту цифру умножают на 66140 драмов, в итоге зарплата министра составляет 793 тыс. 380 драмов с учетом налогов (1662 доллара). В случае изменения размера зарплаты вводятся законодательные поправки.

Пашинян объяснил повышение зарплат чиновникам

На прошедшем 23 октября парламентском заседании во время правительственного часа вопрос по поводу "тайного" повышения зарплат членам правительства премьер-министру Армении Николу Пашиняну задал руководитель парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. Он, в частности, спросил, "почему парламент был не в курсе, почему в национальном собрании не обсуждался закон о повышении зарплат чиновникам" (перевела корреспондент "Кавказского узла").

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что повышение зарплат в правительстве коснулось не всех, более того, у некоторых чиновников они и вовсе понизились.

Премьер также добавил, что в ходе обсуждения бюджета он говорил о том, что "если раньше премиальный фонд был лишь у некоторых структур, то сейчас он предназначен для всех, и за это в парламенте голосовали".

"Мы посчитали, что этот вопрос достаточно обсуждался с общественностью, чтобы его решить. Я не раз с этой трибуны поднимал вопрос о повышении зарплат чиновников, так как от них, в первую очередь, зависит благосостояние общества. Если распоряжение значится под грифом "секретно", это не означает, что его хотели скрыть от общества", - отметил Пашинян.

Правозащитники раскритиковали секретность при повышении зарплат

Координатор программ “Союза информированных граждан” Даниел Ионнисян поприветствовал повышение зарплат чиновникам, но отметил, что "повышать зарплаты секретно – это позор и существенное попрание закона".

На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что повышение касается большей группы государственных чиновников, чем упомянуты в статье.

"Вместо того, чтобы в тайне об общественности премировать чиновников, лучше было бы, чтобы заявили о необходимости значительного увеличения их зарплаты и инициировали бы поправки в законодательство”, - обратился он к Николу Пашиняну в своем сообщении.

Он отметил, что эта инициатива была бы раскритикована некоторыми слоями общества, но, по крайней мере, это было бы честно.

«Правду говорят, что власть извращает людей, а абсолютная власть абсолютно извращает их», - написал на своей странице в Facebook политолог Армен Варданян.

По словам Варданяна, после скандала с начислением премий губернаторам ряда областей власти сделали заявление, что впредь премиальные будут выдаваться в разумных пределах.

Он напомнил, какой критике подверглись власти страны, когда в конце 2018 года губернаторы ряда областей выдали крупные премии своим сотрудникам, а некоторые из них премировали сами себя, хотя проработали на своих должностях всего несколько месяцев.

«Но ребята нашли другой выход – взяли и тайно подняли себе зарплаты. Во всей этой истории не столько факт повышении зарплаты возмущает, сколько то, что это было сделано втайне от общественности той властью, которая беспрерывно говорит о прозрачности, о подотчетности перед народом», - отметил Варданян.

По мнению главы Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской Ассамблеи, правозащитник Артура Сакунца, секретному распоряжению Пашиняна не может быть никаких оправданий.

«Абсолютно неприемлемое решение. Если уверен в своем распоряжении, то зачем нужно скрывать от общества?» - задается он вопросом на своей странице в соцсети Facebook.

Правозащитник считает, что необходимо опубликовать данное решение премьера и дать по нему разъяснения.

Глава фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян на своей странице в Facebook отметил, что в начале года, когда выяснилось, что прежняя столичная власть не публиковала распоряжения о премировании, прокуратура подготовила материалы и направила их в Службу национальной безопасности.

«Интересно, какие последствия будут сейчас, когда выяснилось, что премьер дал секретное распоряжение удвоить зарплаты высокопоставленным чиновникам?» - задался вопросом Хажакян.

Раскритиковали решение о повышении зарплат и пользователи соцсетей.

«Просьба сравнить месячную зарплату этих гордых чиновников с пенсиями или зарплатами учителей», - написал пользователь Ай.

Пользователь Айк Газарян считает, что «если подобные важные решения принимаются тайно, то мифы о прозрачности по очереди начинают лопаться».

«Начинаешь механически не доверять собственному правительству... Если первые лица страны тайно тратят налоги своих граждан, то завтра этот гражданин не выпишет чек, не заплатит налоги. Серж (третий президент Армении Серж Саргсян - прим. "Кавказского узла") не сразу стал Сержем. Он тоже так же, как вы, действовал», - на своей странице в Facebook Айк Газарян.

Юристы назвали повышение "нарушением принципа прозрачности"

Директор Центра свободы информации Шушан Дойдоян считает, что упорядочить премиальные правительство имеет право, но не в секретном режиме. "То есть информация, подлежащая активной публикации, не может никак считаться секретной", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что при повышении зарплат был нарушен принцип прозрачности, и общественность так и не поняла, зачем скрывать это повышение. "Чтобы информация считалась секретной, она должна навредить какому-нибудь интересу, к примеру, общественному интересу, государственному или национальной безопасности, неприкасаемости личной жизни человека. Нам так и не понятно, какие права или интересы могли быть нарушены, если бы данная информация была публичной", - сказала она.

Дойдоян предположила, что правительство учло предыдущий скандал в премированием чиновников, и поэтому не захотело обсуждать вопрос повышения зарплаты с общественностью. "Но такой метод работы вредит имиджу правительства, доверию со стороны общественности. Подобные ошибки нельзя допускать, потому что правительство нуждается в поддержке и доверии народа, и любой такой шаг играет непосредственно против него", - резюмировала она.

Адвокат Ара Казарян считает, что тайное распоряжение премьер-министра о повышении зарплат высокопоставленным чиновникам нарушает принцип прозрачности. Он задается вопросом, в чем причина секретности подписанного распоряжения.

"Общественность имеет право быть в курсе подобных изменений. И правительство обязано быть подотчетным перед народом. Этим вопросом должен заинтересоваться парламент, поскольку, согласно Конституции, именно парламент контролирует деятельность правительства. Хотя бы должны провести обсуждения, чтобы понять, как так получилось, что без ведома парламента выносятся подобные распоряжения. Но у нас происходит наоборот – правительство контролирует парламент”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Член Палаты адвокатов Армении Арсен Мкртчян придерживается иного мнения. В секретном распоряжении премьера нет нарушений закона, "разве что чисто формальное нарушение", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Повышение зарплаты высокопоставленным чиновникам он считает справедливым, так как "никакой стоящий специалист не будет брать на себя огромную ответственность и нагрузку с зарплатой до 400-450 тысяч драмов (800-900 долларов)".

По словам Мкртчяна, изменилась не сама зарплата чиновников, а совокупная ее составляющая вместе с доплатами (премиями). "Тут речь идет не о зарплате, а об упорядочивании премиальных", - сказал он.