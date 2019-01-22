Выписанные губернаторами Армении премии самим себе вызвали критику в соцсетях

22 января 2019, 12:04

Губернаторы ряда областей Армении выдали крупные премии своим сотрудникам. Некоторые руководители регионов, проработавшие в своих должностях несколько месяцев, премировали сами себя. Пришедшие к власти в результате "бархатной революции" чиновники моментально обрели привычки своих оппонентов, которых они обвиняли в коррупции, отметили пользователи армянского сегмента Facebook.

Распоряжения губернаторов Котайкской, Лорийской, Вайоцдзорской, Армавирской, Сюникской и Араратской областей о вознаграждении чиновников были опубликованы на сайтах региональных администраций. Среди премированных - заместители губернатора, помощники, начальники управлений, специалисты. Размер премий составил от 27% до 104,5% от зарплаты.

"Премии выдавались всегда, в этом году мне непонятен тот шум, который из-за этого поднялся. Раньше люди разными незаконными путями зарабатывали деньги, сейчас этой коррупции нет, поэтому премиальные сейчас больше нужны", - заявил губернатор Лорийской области Армении Андрей Гукасян в эфире Радио "Азатутюн" .

Чиновники и политики критично отозвались о решениях губернаторов

Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян в комментарии журналистам 21 января отметил, что губернатор Араратской области не имел право поощрять себя на сумму больше своей месячной зарплаты.

Депутаты от оппозиционных партий раскритиковали действия губернаторов. Представители партии обратили внимание, что так поступили чиновники, пришедшие к власти после "бархатной революции".

Увольнения губернаторов и министров от партий АРФ "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения" произошли после поддержки представителями этих партий в парламенте законопроекта о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении", который был принят 2 октября. "Кавказский узел" писал, что 10 октября правительство Армении назначило губернатором Вайоцдзорской области Трдата Саркисяна, Лорийской области - Андрея Гукасяна, а Гегаркуникской - Гнела Саносяна, 16 октября были назначены новые губернаторы Сюникской, Арагацотнской и Армавирской областей, причем в Сюникской им стал бывший заместитель главы полиции Армении Унан Погосян, что вызвало недовольство местных жителей.

Подобные распоряжения губернаторов неприемлемы, считает депутат фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.

"Для чиновников, которые даже год не успели проработать на должности, получить премию в таком размере из бюджета - это больше, чем расточительство", - заявила Самсонян корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат надеется, что эти чиновники после такого резонанса пересмотрят свое отношение к делу.

Контроль разных институтов нельзя оставлять на "добрую волю властей". "То, что было нельзя Сержу Саргсяну и его Республиканской партии, должно быть запрещено и для Никола Пашиняна и блока "Мой шаг", - уверена Ани Самсонян.

Если зарплаты госслужащих маленькие, то следует их поднимать, а не поощрять их по непонятным принципам и непонятно за что, считает секретарь фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян.

"Выдача премии по усмотрению губернатора несет в себе большие коррупционные риски, против чего в свое время мы выступали вместе с Николом Пашиняном", - заявил Горгисян на прошедшем 21 января брифинге в парламенте.

Представители "Процветающей Армении" также осуждают денежные поощрения со стороны губернаторов.

"Самопоощрение не запрещено законом, но вопрос надо рассматривать с моральной точки зрения", - отметил депутат фракции Сергей Багратян в эфире радио "Азатутюн".

За два года в должности губернатора Вайоцдзорской области он сам ни разу не выписал себе премию, сообщил Багратян.

"Губернатор сам себя не должен поощрять, премии нужно выдавать сотрудникам самых низких звеньев, тем, кто получает минимальные зарплаты", - считает Багратян.

Вице-спикер Нацсобрания Армении, член правящего блока "Мой шаг" Лена Назарян с пониманием относится к возмущению общества по поводу выдачи губернаторами премиальных.

На своей странице в Facebook Назарян отметила, что существующий метод поощрения госслужащих должен измениться. Премиальные должны выдаваться на основании результатов проделанной работы. Правительство должно разработать механизм оценки результативности работника и внедрить их, считает она.

Премии, как она отметила, губернаторы выдали "по инерции", госслужащие получали ее всегда, и при прежней власти. "Другое дело, что губернаторы могли бы оказаться немного скромней, и не поощрять сами себя", - написала она. (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Фракция блока Пашиняна "Мой шаг" выступила в защиту руководителей регионов.

Губернаторы действовали в рамках закона, заявила руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц на прошедшем 21 января в парламенте брифинге с журналистами, отказавшись при этом подробнее комментировать действие губернаторов.

Лидер партии "Абрикосовая страна" Заруи Постанджян назвала поощрения губернаторов "бархатной коррупцией". Назначенные премьером губернаторы предприняли шаги, которые можно охарактеризовать как "коррупционные действия", отметила она.

"Самопоощрения губернаторов свидетельствует о том, что в Армении коррупция на самом высоком уровне", - отметила Постанджян.

Пользователи соцсетей раскритиковали губернаторов

"Новая власть все время критиковала грабителей-республиканцев, а сама ничем не уступает им", - написала пользователь Карине Авагян на своей странице в Facebook. (комментарии пользователей соцсетей переведены корреспондентом "Кавказского узла").

"Какая роскошная премия – 661 тысяча драмов, это 5-6-месячная зарплата простых граждан: ученых, журналистов, артистов и т.д. Когда это вы так преуспели в работе, что решили сами себя премировать? Ну что же, и вы грабьте народ, опустошайте бюджет", - пишет Авагян.

"Инерционные премии, инерционный грабеж бюджета. Это сколько лет губернатор Араратской области был губернатором и показал хорошие результаты работы, что по инерции сам себя премировал в размере 105% от зарплаты? А если Лена Назарян имела ввиду инерцию от прежних властей, то зачем вы пришли к власти, если не сможете избежать незаконные действия прежних властей?" - задала вопросы на своей странице в Facebook Диана Григорян.

Тигран Гаспарян сомневается в компетентности главы парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, которая сказала, что губернаторы не нарушали закон.

"Мне интересно, за какие такие заслуги губернаторы выписали премии? Что-то не могу вспомнить экономических или иных чудес в регионах Армении", - написал он на своей странице в Facebook.

"Давно уже сомневаюсь в компетентности госпожи Маунц. Кадры продолжают оставаться важнейшей проблемой для правительства. И это постепенно перестает быть просто недочетом", - пишет Гаспарян.