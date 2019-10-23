Железнодорожники в Армении объявили забастовку

23 октября 2019, 16:33

Движение пассажирских и товарных составов по Южно-Кавказской железной дороге парализовано из-за забастовки. Машинисты требуют повышения зарплаты.

Сотрудники ЮКЖД не выходят на работу уже второй день, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян. По его словам, бастующие требуют повышения зарплаты на 30%, при том, что за последние восемь месяцев средняя зарплата машинистов электровозов составила 364 тысяч драмов (около 764 долларов). Число бастующих Грдзелян не уточнил.

"Данные действия машинистов и помощников машинистов являются нарушением трудового законодательства и квалифицируются как прогул", - заявил Грдзелян.

Он сообщил, что из-за забастовки не работают ни пассажирские, ни товарные составы. Отменены рейсы Ереван - Тбилиси, а также междугородние поезда. Продажа билетов приостановлена, за уже купленные возвращаются деньги, сказал Грдзелян.

Забастовку проводят сотрудники локомотивного депо города Гюмри, со ссылкой на Рубена Грдзеляна уточнило сегодня армянское издание 24News.

22 октября с бастующими машинистами уже встречались гендиректор компании Сергей Валько и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, передал сегодня информацию Грдзеляна "Sputnik Армения".