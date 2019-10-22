22 октября 2019, 21:11
Три человека пострадали при взрыве газа в Избербаше
Двое из трех пострадавших в результате взрыва в Избербаше санавиацией доставлены в ожоговый центр в Махачкале.
Инцидент произошел сегодня в частном доме. В результате взрыва газа повреждена внешняя стена дома и два припаркованных рядом автомобиля, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.
Пострадавшие на машине скорой помощи были доставлены в Центральную городскую больницу Избербаша, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Всего пострадали три человека - родители, 1975 года рождения, и их ребенок, 2003 года рождения. Мужчина отказался от госпитализации, ему оказана помощь амбулаторно, а мать с ребенком санавиацией доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале", - цитирует представителя Минздрава республики "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал, что 21 октября махачкалинец был госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке.
"Махачкалинец пострадал при взрыве газа", "Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа", "Человек госпитализирован после взрыва газа в дагестанском селе".
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