Три человека пострадали при взрыве газа в Избербаше

22 октября 2019, 21:11

Двое из трех пострадавших в результате взрыва в Избербаше санавиацией доставлены в ожоговый центр в Махачкале.

Инцидент произошел сегодня в частном доме. В результате взрыва газа повреждена внешняя стена дома и два припаркованных рядом автомобиля, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

Пострадавшие на машине скорой помощи были доставлены в Центральную городскую больницу Избербаша, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Всего пострадали три человека - родители, 1975 года рождения, и их ребенок, 2003 года рождения. Мужчина отказался от госпитализации, ему оказана помощь амбулаторно, а мать с ребенком санавиацией доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале", - цитирует представителя Минздрава республики "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 21 октября махачкалинец был госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке.