21 октября 2019, 08:13
Махачкалинец госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке
Житель Махачкалы, пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме, доставлен в ожоговый центр.
Сообщение о взрыве газа поступило спасателям сегодня в 03:10 мск.
"В пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения... Разрушений нет", - сообщило сегодня на своем сайте Главное управление МЧС по Дагестану.
При взрыве газа травмы получил один человек, он доставлен в ожоговый центр республиканской клинической больницы Махачкалы, передает со ссылкой на ведомство "Интерфакс-Юг".
Как писал "Кавказский узел", 26 апреля трое взрослых и столько же детей были госпитализированы после взрыва бытового газа в Хасавюрте. 5 мая в больнице скончалась семнадцатилетняя девушка, которая находилась после взрыва в реанимации.
"Махачкалинец пострадал при взрыве газа", "Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа", "Человек госпитализирован после взрыва газа в дагестанском селе".
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