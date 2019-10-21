Машина МЧС на месте происшествия. Фото: http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8054044/

21 октября 2019, 08:13

Махачкалинец госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке

Житель Махачкалы, пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме, доставлен в ожоговый центр.

Сообщение о взрыве газа поступило спасателям сегодня в 03:10 мск.

"В пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения... Разрушений нет", - сообщило сегодня на своем сайте Главное управление МЧС по Дагестану. 

При взрыве газа травмы получил один человек, он доставлен в ожоговый центр республиканской клинической больницы Махачкалы, передает со ссылкой на ведомство "Интерфакс-Юг".

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля трое взрослых и столько же детей были госпитализированы после взрыва бытового газа в Хасавюрте. 5 мая в больнице скончалась семнадцатилетняя девушка, которая находилась после взрыва в реанимации.

Примечание:

"Махачкалинец пострадал при взрыве газа", "Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа", "Человек госпитализирован после взрыва газа в дагестанском селе".

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