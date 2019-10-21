Офис телекомпании "Рустави 2". Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

21 октября 2019, 14:52

Арестована большая часть акций грузинской телекомпании "Рустави 2"

Суд в Тбилиси удовлетворил сегодня требование соучредителей телекомпании "Рустави 2" Джарджи Акимидзе и Давида Двали об аресте 60% акций, претензии на которые они заявили в своем иске.

Как сообщал "Кавказский узел", двое учредителей грузинской телекомпании "Рустави 2" Джарджи Акимидзе и Давид Двали 17 октября обратились в суд с требованием арестовать 60% акций телекомпании.

"Рустави 2" основали Эроси Кицмаришвили, Давид Двали и Джарджи Акимидзе. Двали и Акимидзе принадлежали 60% акций телекомпании. 18 июля ЕСПЧ признал законным принятое в 2015 году решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Халваши предложил Двали и Акимидзе 40% акций, однако их не устроили такие условия, поскольку владение менее чем половиной акций не обеспечивает им право голоса в телекомпании. Они высказали опасения, что правящая партия "Грузинская мечта" хочет превратить "Рустави 2" в государственный телеканал.

Тбилисский городской суд принял в производство иск Джарджи Акимидзе и Давида Двали и сегодня постановил наложить арест на 60% акций телекомпании.

Требование об аресте было заявлено для того, чтобы Кибар Халваши не смог продать эти акции до того, как суд вынесет решение по ним, пояснил Джарджи Акимидзе. адвокат истцов Каха Кожоридзе сообщил, что Акимидзе и Двали получили информацию о том, что готовится переоформление акций телекомпании на подставное лицо, перевел корреспондент "Кавказского узла" заявления, сделанные сегодня в эфире телекомпании "Имеди".

Генеральный директор "Рустави 2", адвокат Халваши Паата Салия подтвердил информацию о вердикта суда, но отказался комментировать его до получения текста судебного решения. "Как нам стало известно, суд принял в производство иск Акимидзе и Двали, они требуют возвращения 60-процентной доли. Сегодня она числится на имя Кибара Халваши. Суд принял постановление об аресте этой доли. На данном этапе у нас нет другой информации. После того как мы получим всю документацию, осуществим юридические действия", -процитировал Салию ТАСС.

Отметим, что претензии на владение "Рустави 2" заявлял также лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, заявивший, что владельцем 100% акций телекомпании был он, а на Халваши "Рустави 2" оформили формально. На часть акций "Рустави 2" претендует и вдова одного из ее учредителей Ия Кицмаришвили, которая судится с Халваши.

Примечание:

"Владелец "Рустави 2" отказался от письменных гарантий журналистам", "Суд отказал Окруашвили в аресте активов "Рустави 2", "Представители НПО поддержали идею о создании общественного совета "Рустави 2".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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