15 октября 2019, 20:48

Жительница Дагестана осуждена за призывы к экстремизму в Сети

Буйнакский городской суд приговорил местную жительницу к двум годам условно за экстремистские комментарии в Интернете, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, жительница Буйнакска оставляла комментарии с призывами к экстремистской деятельности под разными публикациями в Интернете.

"Женщина получила два года лишения свободы условно", - цитирует сегодня представителя регионального управления ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре житель Хасавюрта, обвиненный в распространении экстремистских видеороликов, был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно.

Примечание:

"Махачкалинский имам сообщил об угрозах силовиков верующим", "Силовики озвучили число выявленных в России ячеек террористов", "Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети". 

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