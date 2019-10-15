19 армянских школьников попали в больницу с отравлением

15 октября 2019, 15:57

Учащиеся школы в Араратской области были госпитализированы сегодня после того, как поели в школьном буфете, следствие занялось делом о некачественном предоставлении услуг.

Все 19 отравившихся учатся в школе города Арташат Араратской области Армении. "По предварительным данным, дети отравились едой в школьном буфете", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Эта статья предусматривает до пяти лет заключения.

Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в Минздраве Армении. "Школьников госпитализировали в медцентр Арташата. Результаты проверки показали, что дети ели пиццу с колбасой. Взяты пробы в школьном буфете и с остатков пиццы, назначены лабораторные исследования", - рассказала пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.