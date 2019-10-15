Два жителя Грузии задержаны за похищение невесты

15 октября 2019, 14:01

Житель Грузии и его предполагаемый сообщник заподозрены в похищении 19-летней девушки на юге страны, сообщило сегодня МВД.

По данным полиции, девушку похитили в селе Тазакенди, расположенном близ границы с Азербайджаном, насильно посадив в машину. Однако по дороге ей удалось сбежать.

Суд постановил задержать двух подозреваемых - мужчин 28 и 29 лет. Полицейские нашли их в Тбилиси, со ссылкой на МВД информировали "Новости-Грузия".

По статье "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" задержанным грозит до 10 лет заключения, передал информацию полиции "Sputnik-Грузия".

"Кавказским узлом" ранее был опубликован анимационный ролик о похищении другой жительницы Квемо Картли, Малахат.

Обычай похищения невест особенно распространен в Чечне, Дагестане и Ингушетии. В феврале в розыск был объявлен житель Ставрополья, который, по данным следствия, похитил с целью женитьбы 16-летнюю девушку.

Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, отмечается в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".