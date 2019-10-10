10 октября 2019, 20:05

Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в избиении задержанных

Сотрудник отдела МВД в Чегемском районе подозревается в том, что применил насилие к задержанным, выбивая признательные показания. Он заключен под стражу.

По версии следствия, оперуполномоченный 29 сентября возле селения Каменка задержал четырех молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, которых подозревал в краже медной проволоки. Чтобы получить признательные показания, полицейский применил силу к задержанным. "После того, как молодые люди были доставлены в отдел полиции, оперуполномоченный продолжил их избиение", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное дело по п."а" ч. 3 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, совершенное с применением насилия). "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Часть 3 статьи 286 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе было возобновлено расследование дела об избиении задержанного жителя Нальчика Рустама Кучменова. В декабре 2017 года он обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. По версии следствия, Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые краж. Своей вины нальчанин не признает и утверждает, что силовики пытали его, выбивая признание в краже.

Примечание:

"Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии", "Расул Кудаев заявил Верховному суду о своей невиновности", "Трое осужденных за нападение на Нальчик попросили освободить их".

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