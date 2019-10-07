Демонтаж мемориала в Грозном подчеркнул безразличие властей к памяти жертв депортации

07 октября 2019, 11:19

Мемориальный комплекс памяти жертв депортации второй раз за пять лет перенесен на новое место в Грозном, однако это не вызвало резонанса в обществе. Жители Чечни перестали воспринимать мемориал как памятник на фоне равнодушия властей к жертвам сталинизма, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году в Грозном был демонтирован мемориальный комплекс памяти жертв сталинской депортации, находившийся вблизи улицы шейха Али Митаева. Надмогильные памятники (чурты) были перевезены и установлены в новом месте, на проспекте имени Ахмата Кадырова. Действия властей вызвали скрытое возмущение горожан.

В 2008 году власти Грозного уже предпринимали попытку демонтировать мемориал, но общественность и ряд неправительственных организаций выступили с резкой критикой этого решения.

С территории сквера памяти на проспекте Кадырова убраны все надмогильные памятники в связи с реконструкцией сквера и строительством торгового комплекса «Грозный-молл», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Грозного.

"Территория, где находился сквер, подвергнется полной реконструкции. Это будет площадка перед комплексом «Грозный-молл». Поэтому было принято решение убрать с этой территории мемориальный комплекс", - рассказал он, уточнив, что демонтаж был начат в сентябре.

По его словам, чурты перевезены в сквер имени Ахмата Кадырова, который расположен рядом со зданием городской администрации. "Комплекс отныне будет находиться на этом месте", - сказал сотрудник мэрии, подчеркнув, что дальнейший перенос чуртов не планируется.

На этот раз демонтаж чуртов и их перенос на новое место не вызвал недовольства горожан, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из НПО Чечни Марет. "Этот мемориал власти пытались демонтировать еще в 2008 году, но тогда встала общественность. [Правозащитница] Наташа Эстемирова подняла тему, и вопрос закрылся. В 2014 году комплекс все же демонтировали, что тоже вызвало серьезное недовольство, хотя открытых протестов уже не было. В этот раз все прошло незаметно. Многие мои знакомые даже не знают, что эти чурты снова убрали", - рассказала она.

Жители Чечни перестали воспринимать мемориал как памятник жертвам депортации

Мемориал утратил общественное значение после переноса, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Перенос надмогильных чуртов сейчас потерял всякий смысл, обсуждать это не будут. Когда это было сделано в первый раз, в общественном мнении сложилось убеждение, что они рано или поздно вернутся на свое первоначальное место. Люди переживали, когда этот комплекс был фактически разрушен. В этом месте мемориал появился именно потому, что на этой земле были сожжены чеченские села, потому могильный комплекс стоял там", - сказал Кутаев.

Аналогичное мнение высказал грозненец Исраил. "Куда бы их (чурты) ни переместили, особого значения сегодня не имеет, потому что это не ассоциируется с мемориалом жертвам репрессий", - сказал Исраил корреспонденту "Кавказского узла".

На проспекте Кадырова чурты не привлекали внимания, уточнил мужчина. "Они были вкопаны на газоне, а вокруг высажен кустарник, так что в глаза они не бросались. Центральное же место там занимал памятник погибшим силовикам, гранитные глыбы с выбитыми фамилиями погибших силовиков и изречениями Ахмата-хаджи (Кадырова)", - сказал он.

После открытия мемориала в 1992 году к нему приезжали люди из разных районов республики, поскольку "это действительно был народный памятник жертвам трагедии", но после демонтажа в 2014 году мемориал утратил значение, подтвердил житель Грозного Магомед. "Теперь их (надмогильные памятники) можно ставить где угодно, все равно это уже не будет памятником жертвам депортации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сами по себе чурты не вызывают определенных ассоциаций, признал местный житель Мовсар. "Когда был мемориал, тогда да, это имело значение. А пока что это просто камни, которые можно переносить с места на место и ставить, куда заблагорассудится чиновникам", - сказал Мовсар корреспонденту "Кавказского узла".

Операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Из Чечни и Ингушетии во время депортации было вывезено почти 500 тысяч человек. С подробностями этих событий можно ознакомиться в справке "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

Представитель "Ассамблеи народов Кавказа" в международных организациях Европы Насир Булуев не видит принципиального значения в местоположении мемориала. "Для этого мемориала уготовано другое место, не хуже этого. Рамзан Кадыров, чьи предки пострадали от той депортации, никогда не пойдет на то, чтобы убрать мемориал совсем. Иначе бы он себя дискредитировал перед всеми", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Булуев.

Перенос мемориала является лишь частью государственной политики, считает руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев. "Первоисточником фактического оскорбления жертв этого геноцида - высылки чеченцев, ингушей и других народов из своих домов - являлась инициатива советских властей, и региональным тогда приходилось делать все то, что центральная власть считала необходимым в этом вопросе", - сказал Гисаев корреспонденту «Кавказского узла».

Повторный перенос мемориала уже не может вызвать в регионе такую же реакцию, как первый демонтаж, считает правозащитник. "Повторное перемещение этих чуртов, памятников для простых людей не имеет принципиального значения. Людям был нанесен моральный, нравственный ущерб с тех пор, как мемориал был перенесен со своего места в первый раз", - пояснил Ахмед Гисаев.

Напомним, что до 2011 года в Чечне 23 февраля отмечался День памяти и скорби. В 2011 году власти решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами и перенесли День памяти и скорби народов республики на 10 мая - вдень похорон первого президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого 9 мая 2004 года. Какие-либо официальные памятные мероприятия, посвященные годовщине депортации, в Чечне, в отличие от соседней Ингушетии, 23 февраля не проводятся.

Перенесенный на 10 мая День памяти и скорби оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову. Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета февральских траурных мероприятий, был по фальсифицированному обвинению осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".