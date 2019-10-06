Шамиль Аташев. Фото: пресс-служба администрации городского округа "Город Буйнакск" http://www.buynaksk05.ru/predsedatelem-sobraniya-deputatov-gorodskogo-okruga-gorod-buynaksk-izbran-shamil-atashev

06 октября 2019, 13:28

Глава горсобрания Буйнакска после отставки обвинил мэрию в произволе

Депутаты досрочно отправили в отставку председателя горсобрания Буйнакска Шамиля Аташева под давлением мэра, предположил сам Аташев. Решение депутатов было единодушным и самостоятельным, возразила мэрия.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя горсобрания Шамиля Аташева был единственным в повестке внеочередной сессии горсобрания 4 октября, сообщила в тот же день пресс-служба администрации городского округа.

"Единогласным решением депутатов, досрочно от занимаемой должности был освобожден председатель городского собрания Шамиль Аташев. Временное исполнение обязанностей председателя возложено на заместителя председателя городского собрания Темирлана Темирханова", - говорится в сообщении, размещенном на сайте городского округа "Город Буйнакск".

Шамиль Аташев был избран председателем горсобрания в августе 2018 года, он является депутатом от «Партии ветеранов России», сообщило 4 октября РИА "Дербент".

Сам Шамиль Аташев озвучил в Facebook предположение, что решение о его отставке было необоснованным и принятым "под давлением главы города Буйнакска".

"Причина принятия подобного решения - моя принципиальная позиция по ряду вопросов городского хозяйства, которая не всем нравится. Все мои шаги на этом поприще были в интересах города и его жителей, так оставлять допущенный в отношении меня произвол я не буду", - написал 4 октября Шамиль Аташев.

Фрагмент сообщения на сайте городского округа "Город Буйнакск" http://www.buynaksk05.ru/vnimanie-9Власти Буйнакска отреагировали на заявление Аташева, предположив, что он, "не сумев заручиться поддержкой своих коллег, решил применить банальный метод, т. е. пожаловаться в соцсетях на "вопиющую' на его взгляд, несправедливость со стороны главы города Исламудина Нургудаева".

"Глава города по сути не может влиять на решение депутатов, и вопрос о снятии с должности Шамиля Аташева является добровольным решением самих депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном 5 октября на сайте городского округа "Город Буйнакск".

По версии мэрии, Аташев "не сделал ничего полезного для города, не внёс ни одного предложения по улучшению жизни горожан". "Неслучайно же его коллеги высказали редкое для Буйнакского депутатского корпуса единодушие по отношению к своему председателю", - уточнила пресс-служба администрации.

Шамиль Аташев, по состоянию на 13.25 мск, не прокомментировал на своей странице в Facebook это заявление.

Примечание:

"Депутаты проголосовали за лишение полномочий двух сторонников главы Буйнакска", "Задержан помощник мэра Буйнакска", "Помощник мэра Буйнакска был отпущен после беседы в полиции".

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