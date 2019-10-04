04 октября 2019, 15:18

Замдиректора фирмы в Ингушетии заподозрен в мошенничестве с жильем для сирот

Заместитель генерального директора ООО "Мрия" в Ингушетии похитил более 8 млн рублей, предназначенных для покупки жилья для детей-сирот, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, в 2016-2017 годах фирма заключила контракты и обязалась предоставить Министерству образования и науки Ингушетии благоустроенные квартиры для обеспечения жильем детей-сирот. "Однако мужчина (заместитель гендиректора фирмы) не приобрел и не предоставил необходимые квартиры, а полученные для их приобретения бюджетные денежные средства в размере более 8 млн рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Заместитель генерального директора ООО "Мрия" подозревается по ч. 4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"Кавказский узел" также писал, что в августе дагестанский чиновник был заподозрен в покупке непригодного жилья для сироты. Заместитель главы района в Дагестане приобрел сироте на бюджетные деньги жилье, несоответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила прокуратура.

Примечание:

"Сотрудники дагестанского Роспотребнадзора заподозрены в служебном подлоге", "Следствие сообщило о крупном мошенничестве с пенсиями в Дагестане", "Вице-премьер Дагестана получил условный срок по делу о мошенничестве".

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