Уборщики остались без контракта с мэрией Еревана после погашения долгов по зарплате

03 октября 2019, 11:40

Ереванские власти в одностороннем порядке расторгли договор с компанией "Санитек", работу которой по вывозу мусора взяло на себя муниципальное предприятие. В компании заявили, что прибегнут к международному арбитражу, и пообещали погасить задолженность перед работниками.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября рабочие "Санитека" на акции заявили, что власти Еревана не перечислили деньги для выплаты зарплаты. 25 сентября сотрудники оператора по вывозу мусора организовали шествие к зданию мэрии Еревана. 26 сентября они начали бессрочный сидячий пикет у здания ереванской мэрии. В сентябре мэрия Еревана обнаружила брешь в бюджете на сумму более 11,2 млн долларов и пожаловалась в прокуратуру. Ведомство выяснило, что к ущербу причастен "Санитек", который получал деньги за неоказанные услуги. Однако 2 октября мэрия перечислила около 336 тысяч долларов на счет "Санитека", а в компании пообещали потратить эти средства на зарплаты сотрудникам. Акции работников компании прекращаются, сообщила координатор протестов Сона Агекян.

Компания "Санитек" 2 октября начала выплачивать долги по зарплате, сегодня она рассчитается со всеми своими работниками, заверила координатор по работе со СМИ компании "Санитек" Кнарик Аракелян.

Мэр Еревана Айк Марутян сегодня сообщил о разрыве контракта с "Санитеком". "С 29 августа компания фактически не вывозит мусор. Кроме того, ряд факторов, такие как, острая нехватка мусорных контейнеров и их состояние, состояние мусороуборочных машин делают невозможным, согласно договору, своевременное предоставление услуг", - сообщается на странице градоначальника в Facebook в его видеообращении, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла". Он отметил, что мэрия Еревана расторгает договор в одностороннем порядке.

Пресс-секретарь ереванского градоначальника Акоп Карапетян заявил, что компания "Санитек" плохо справлялась с уборкой мусора еще с 2017 года. Эти проблемы усугубились со второй половины 2018 года, и такая ситуация сохранялась до сентября 2019 года, сообщил сегодня "Sputnik-Армения".

В компании "Санитек" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что позднее выступят с официальным заявлением. "На данный момент можем сказать одно - компания оспорит расторжение договора в международном арбитражном суде", - отметила Кнарик Аракелян.

Напомним, что "Санитек" в июле заявил о финансовых сложностях из-за санкций и штрафов со стороны мэрии. Городские власти сочли, что оператор нарушил условия договора, и взялись самостоятельно заняться вывозом мусора. Муниципальное предприятие закупило грузовики и новые мусорные контейнеры. Ереванцы, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" в конце сентября, отметили, что ситуация с вывозом мусора существенно улучшилась, когда этим занялось муниципальное предприятие.