Адвокат назвала прецедентом для России жалобу Елизаветы Алиевой в ЕСПЧ

26 сентября 2019, 04:12

Европейский суд по правам человека объединил жалобу жительницы Ингушетии Елизаветы Алиевой на свое похищение с другой поданной ею жалобой на убийство сестры Марем Алиевой. По словам юриста Ольги Гнездиловой, это дело - первое из России об убийстве жертвы домашнего насилия, коммуницированное ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2017 года Магасский районный суд Ингушетии признал двух жителей республики виновными в похищении Елизаветы Алиевой, приговорив их к шести и пяти годам строгого режима соответственно. Прокуратура в мае потребовала отменить приговор, указав на противоречия в показаниях одного из потерпевших. Верховный суд Ингушетии оставил приговор в силе, однако 16 августа президиум ВС республики рассмотрел кассационные жалобы осужденных и снял с них обвинения по статье о похищении. В феврале Елизавета Алиева подала жалобу в Европейский суд по правам человека, указав, что муж ее сестры и его племянник так и не понесли наказание за ее похищение.

Жительница Ингушетии Марем Алиева бесследно пропала в сентябре 2015 года. В декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на неэффективное расследование дела об исчезновении Алиевой, поданную ее сестрой Елизаветой Алиевой.

Европейский суд по правам человека объединил две жалобы, поданные Елизаветой Алиевой, в частности, жалобу, поданную ею в феврале 2018 года по факту своего похищения, и жалобу, поданную ею по факту похищения и убийства ее сестры Марем Алиевой, пишут 25 сентября "Кавказ.Реалии".

Объединенная жалоба коммуницирована по статьям 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 14 (запрещение дискриминации).

По словам адвоката проекта "Правовая инициатива" Ольги Гнездиловой, данное дело - первое об убийстве жертвы домашнего насилия, коммуницированное не только из Ингушетии, но и из России в целом. "Обращение стало возможным благодаря сестре Марем, которая, несмотря на угрозы убийством, несколько лет настаивала на расследовании и в итоге обратилась в ЕСПЧ", - цитирует ее издание.

Ранее Гнездилова рассказывала, что Марем Алиева неоднократно сбегала из дома, однако родные постоянно возвращали ее назад. Летом 2015 года она с тремя детьми уехала в кризисный центр сначала в Москве, потом в Минске. Однако муж вернул ее и детей домой.

Елизавета Алиева, в свою очередь, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что угрозы в ее адрес звучали постоянно с того дня, как пропала Марем Алиев. От нее, по ее словам, требовали забрать заявления. Кроме того она заявила, что угрозам подвергалась ее старшая сестра-инвалид, которая живет в Ингушетии.

Адвокат Виталий Зубенко назвал "позором" решение освободить от уголовной ответственности мужа Марем Алиевой Мухарбека Евлоева и Магомеда Парагульгова, которые были осуждены за ее похищение Елизаветы Евлоевой и ее мужа, но освобождены после того, как Верховный суд Ингушетии рассмотрел кассационные жалобы.