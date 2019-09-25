Суд отказался увольнять чиновника по требованию жителей Волгоградской области

25 сентября 2019, 16:13

Волгоградский облсуд отказал сегодня в удовлетворении жалобы жителей Нехаевского района, оспоривших назначение бывшего главы района Евгения Легчило управделами райадминистрации. Прокуратура ранее добилась в суде увольнения Легчило, однако это решение оспорено чиновниками.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Нехаевского района Евгений Легчило в ноябре 2018 года был признан судом банкротом, после чего его кресло занял новый руководитель. Легчило в марте 2019 года был назначен управделами муниципального района. Это вызвало недовольство местных жителей, они 22 марта провели митинг с требованием уволить чиновника с этой должности. Прокуратура района поддержала требование жителей, направив в суд иск.

Новая должность прежнего главы Нехаевского района лишит дотационный бюджет двух миллионов рублей в год, заявили участники митинга 22 марта в станице Нехаевской. Управляющий делами администрации Евгений Легчило должен уйти с поста, потому что признан банкротом, заявили протестующие. 27 февраля в станице Нехаевской прошел митинг с требованием досрочно распустить районную думу, депутатов которой обвинили в нежелании полностью обновить руководство района.

Волгоградский областной суд рассмотрел сегодня частную жалобу жителей Нехаевского района и принял решение оставить без изменений определение районного суда, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

Частная жалоба была подана на определение Нехаевского райсуда от 9 августа, согласно которому было прекращено производство по иску четырех жителей района к главе райадминистрации. Истцы требовали признать незаконным распоряжение главы о назначении Евгения Легчило на должность муниципальной службы, говорится в сообщении Волгоградского облсуда о назначении даты сегодняшнего заседания, направленном истцам 9 сентября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Наши доводы были основаны на том, что назначение Евгения Легчило на муниципальную службу нарушает наши права как налогоплательщиков: за счет нас в том числе осуществляется финансирование муниципальной службы. Сегодня ни мы, ни наш юрист не поехали в суд. Мы будем дальше обжаловать [решение суда]", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Виктор Дегтярев.

По его словам, 18 сентября пришел ответ из районной прокуратуры, в котором говорится, что 8 августа Нехаевский райсуд удовлетворил требования прокуратуры о расторжении главой администрации трудового договора с Евгением Легчило.

"29 августа и 4 сентября... [Евгением] Легчило, главой Нехаевского района принесены апелляционные жалобы, оценка доводам которых будет дана Волгоградским областным судом", - говорится в ответе прокуратуры Нехаевского района, направленном Дегтяреву 18 сентября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

После митинга 22 марта глава администрации района Сергей Кузнецов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что если прокуратура опротестует решение о назначении Легчило на должность управделами, то оно будет отменено. "Суд вынесет решение, что я не прав - я и исправлю свое назначение", - сказал Кузнецов. Сам Легчило рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла", что причиной его банкротства стали "старые долги".

На сайте администрации Нехаевского района на 15.30 мск сегодня нет информации о подаче апелляционных жалоб на решение райсуда. На сайте Волгоградского суда по состоянию на 15.30 мск сегодня нет сведений о назначении даты заседаний по апелляционной жалобе райадминистрации.

Напомним,что по мнению политолога Александра Сайгина, в конфликте в Нехаевском районе нет политической борьбы, а протест возник от безысходности местных жителей, которые борются за выживание.