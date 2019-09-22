22 сентября 2019, 21:22
"Краснодар" потерпел первое поражение в Премьер-лиге
Футболисты "Краснодара" проиграли московскому ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.
Встреча, прошедшая сегодня на стадионе "ЦСКА", началась в 19.00 и завершилась в 20.59 мск победой хозяев со счетом 3:2.
В составе победителей дважды отличился Никола Влашич, забив на 32-й (с пенальти) и на 41-й минутах. Еще один мяч на счету Федора Чалова (37). Гости сумели сократить отставание только во втором тайме. Дубль на свой счет записал Маркус Берг (56, 60 минуты).
Поражение в Москве стало первым для "Краснодара" в нынешнем чемпионате. После десяти туров краснодарская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. В следующем туре "Краснодар" 29 сентября дома примет тульский "Арсенал".
Напомним, 20 сентября стало известно, что ФК "Краснодар" и Павел Мамаев, осужденный по делу о драке в центре Москвы и вышедший условно-досрочно из колонии, оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон.
"Краснодар" упустил победу в матче против "Зенита", "Краснодар" на своем поле разгромил "Сочи" в чемпионате России", "Краснодар" победил ЦСКА со счетом 2:0".
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