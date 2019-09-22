"Краснодар" потерпел первое поражение в Премьер-лиге

22 сентября 2019, 21:22

Футболисты "Краснодара" проиграли московскому ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.

Встреча, прошедшая сегодня на стадионе "ЦСКА", началась в 19.00 и завершилась в 20.59 мск победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей дважды отличился Никола Влашич, забив на 32-й (с пенальти) и на 41-й минутах. Еще один мяч на счету Федора Чалова (37). Гости сумели сократить отставание только во втором тайме. Дубль на свой счет записал Маркус Берг (56, 60 минуты).

Поражение в Москве стало первым для "Краснодара" в нынешнем чемпионате. После десяти туров краснодарская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. В следующем туре "Краснодар" 29 сентября дома примет тульский "Арсенал".

Напомним, 20 сентября стало известно, что ФК "Краснодар" и Павел Мамаев, осужденный по делу о драке в центре Москвы и вышедший условно-досрочно из колонии, оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон.