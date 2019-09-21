Шествие противников разработки Амулсарского месторождения с плакатом "Мы - наши горы, а также те маленькие камушки, что рядом". Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

21 сентября 2019, 07:47

Противники золотодобычи в Амулсаре пригрозили властям новой волной протеста

Противники разработки Амулсарского месторождения провели шествие в курортном городе Джермуке и близлежащих общинах. Они пригрозили новой волной протеста с 23 сентября, если правительство Армении не объявит окончательное решение по вопросу золотодобычи на руднике.

Как информировал "Кавказский узел", 11 сентября во время акции протеста в Ереване активисты потребовали от правительства Армении до 20 сентября принять окончательное решение по вопросу разработки в Амулсарском месторождении. 14 сентября они вновь провели шествие в столице республике, напомнив властям о своих требованиях.

В феврале правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки золотоносного месторождения в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Это заявление вызвало акции протеста жителей города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения. Они считают, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.

Противники эксплуатации Амулсарского месторождения в Джермуке 20 сентября провели шествие, требуя от властей отказаться от намерений разработки рудника. В акции приняли участие ученики общеобразовательных школ и работники местных здравниц. Шествие завершилось у мемориала погибшим в Арцахской войне, куда также пришли школьники из близлежащих общин - Кечута и Гндеваза, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель Джермука Ширак Буниатян.

По оценкам организаторов, акция собрала свыше 1000 человек. Она носила предупредительный характер, но будет возобновлена с 23 сентября также с участием школьников и работников санаториев, если не поступит "четкого месседжа от властей о судьбе Амулсара", пояснил Буниатян.

«[Акция] показала, что горожане способны самоорганизоваться и выйти на мирный протест. Этой акцией защитники Амулсара предупреждают правительство, что способны применять те же методы, какими они сами пришли к власти. Пока решено приостановить акции, дав властям время на принятие решения», - отметил он.

23 апреля 2018 года Серж Саргсян, ставший после двух президентских сроков премьер-министром, в результате массовых протестов подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

По его словам, директор одной из школ на левобережье Джермука пыталась воспрепятствовать проведению акции, закрыла двери учреждения, обзванивала родителей и грозила отчислениями. «Это следствие давления областной администрации. Но жители настроены решительно и не допустят разработки золотоносного рудника», - добавил Буниатян.

Примечание:

"Политологи рассказали о причинах отставки Артура Ванецяна", "Противники разработки Амулсара установили Пашиняну срок для принятия решения", "Руководители следствия по делу о разработке Амулсарского рудника сняты с должностей".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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