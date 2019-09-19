Татьяна Егорова выдвинута на пост спикера парламента Кабардино-Балкарии

19 сентября 2019, 00:53

На пост спикера парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва выдвинута представитель "Единой России" Татьяна Егорова, которая возглавляла законодательный орган ранее. Первое заседание республиканского парламента состоится сегодня.

Как писал "Кавказский узел", голосование по выборам депутатов республиканского парламента шестого созыва прошло в Кабардино-Балкарии в единый день голосования 8 сентября. По итогам выборов в парламент прошли пять партий: "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

Тайное голосование, по итогам которого была поддержана кандидатура Егоровой, состоялось 18 сентября во время конференции Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России". За действующего спикера республиканского парламента проголосовали 175 делегатов, указано на сайте партии.

Егорову представил руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков, сообщил 18 сентября ТАСС.

"В последние пять лет в прошлом созыве Татьяна Борисовна возглавляла парламент. Она проявила себя высокопрофессиональной, умеющей организовать работу и настоящим патриотом нашей республики. Надеюсь, что кандидатура Егоровой будет поддержана", - сказал Кодзоков.

Татьяна Егорова была избрана председателем парламента Кабардино-Балкарии пятого созыва 18 сентября 2014 года. Татьяна Егорова (Хашхожева) родилась в Нальчике в 1956 году. По образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы. Первый раз была избрана депутатом по списку партии "Единая Россия" в марте 2009 года. В четвертом созыве республиканского парламента Егорова занимала должность главы комитета по делам молодежи, общественных объединений и СМИ.

Церемония вручения мандатов депутатам парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва состоялась 16 сентября, первое заседание парламента состоится 19 сентября, сказано на его сайте.

В Единый день голосования 8 сентября на юге России прошли выборы руководителей Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".