Увольнение врача в Моздоке вызвало споры в Instagram

15 сентября 2019, 13:17

Врач Моздокской поликлиники уволен после проверки информации о его появлении на работе в нетрезвом виде, сообщил Минздрав Северной Осетии. Некоторые пользователи Instagram заступились за уволенного, указав на его высокую квалификацию. Их оппоненты сочли поступок врача недопустимым.

Минздрав Северной Осетии опубликовал сегодня на своей странице в Instagram обращение к жителям республики. "Вчера в социальных сетях появился видеоролик с нетрезвым врачом Моздокской поликлиники. Руководством министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача! Несмотря на все его заслуги, опыт и знания! Никто не имеет права нарушать нормы трудового законодательства! Если в дальнейшем вам станут известны подобные факты, просим сообщать о них на телефон горячей линии Минздрава", – заявило министерство.

По состоянию на 13.16 мск, под сообщением размещено 87 комментариев. Авторы многих из них сочли немедленное увольнение излишне строгой мерой.

"Нельзя о человеке судить сразу. В жизни все бывает", - написал, в частности, пользователь под ником "20.08.1948".

"Возмущению нет предела! Нормального опытного лучшего травматолога уволили, а кто теперь детей лечить будет? <...> Я звонила лично в Минздрав и выразила свое недольство и теперь пишу письмо вышестоящим лицам, чтоб его вернули " – написала dickh7, пояснив, что, по ее мнению, уволенный врач – "лучший травматолог-ортопед, прекрасный человек и прекрасно ставит диагнозы".

"Жалко этого парня, в Моздоке он лучший специалист в своей сфере", - согласился пользователь serebmus. "Как врач очень нравится, не раз обращались к нему", - подтвердил пользователь xabaeva_evgenia. "Не обязательно надо было уволнять! можно было применить другие меры взыскания, если хороший врач и первый раз такое!" – написал barma_is.

Пользователь doctor_chehoeva поинтересовался у пресс-службы Минздрава, проверен ли факт опьянения врача. "Может, этот доктор после дежурства. Почему сразу надо врача унизить? Когда это гонение на врачей закончится?" – написал он.

"Проверка была, все заактировано. И спасибо вам за переживания", - ответил сотрудник пресс-службы министерства, подчеркнув, что "все факты проверили".

"Хороших врачей же не любят. Скоро все наши хорошие врачи уедут и посмотрим что с нами будет. И так единицы остались", - высказал мнение пользователь oksana16b1970. "Хорошие врачи пьяные на работе не бывают!" – парировал szosas.

"Вот именно, он врач, и жизни людей в их руках, никакого права он не имеет пить во время работы . Я тоже медик и я всегда в защиту медицины но не таких горе-врачей", - написал madina.pagieva15.

"Есть моральная этика врача, которой учили еще в студенческие годы. <...> Все доктора замечательные и хорошие, грамотные и без рентгена ставят диагнозы в точку, но при одной врачебной ошибке это уже не учитывается. Значит, на рабочем месте нужна ясная голова. Лучше б сидел в этот день дома", - высказала свое мнение dzantieva_marina14.

Комментариев от уволенного врача относительно инцидента и увольнения пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года общественная организация "Медики Алании" заявила о том, что политика североосетинских властей в области здравоохранения привела к снижению качества медпомощи и росту смертности. Врачи пожаловались президенту России на низкие зарплаты и отток специалистов из государственных клиник.