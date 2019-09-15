15 сентября 2019, 14:29
Пять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Калмыкии
Водитель и четыре пассажирки микроавтобуса получили травмы при столкновении с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщила полиция.
Авария произошла сегодня в 3.20 мск на автодороге «Яшкуль-Комсомольский».
По предварительной версии, водитель микроавтобуса Peugeot не рассчитал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом. Водитель микроавтобуса и четыре пассажирки получили травмы, сообщило сегодня МВД по Калмыкии на своем сайте.
"Кавказский узел" также писал, что 20 апреля пассажирская "Газель" столкнулась с грузовиком в Целинном районе Калмыкии, 10 человек получили травмы..
"13 человек стали жертвами массового ДТП в Ростовской области", "На Кубани водитель сбил четверых детей и двух женщин", "Пять пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Ставрополе".
15 сентября 2019, 15:28
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Уроженка Назрани сообщила об угрозах силовиков на допросе в колонии
Сотрудники силовой структуры оказали давление на Лейлу Чемурзиеву, осужденную по обвинению в причастности к боевикам, требуя дать показания против незнакомых ей жителей Ингушетии, рассказала сегодня ее адвокат. Один из людей, упомянутых силовиками, сообщил, что никогда не слышал о Чемурзиевой.
15 сентября 2019, 13:17
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Увольнение врача в Моздоке вызвало споры в Instagram
Врач Моздокской поликлиники уволен после проверки информации о его появлении на работе в нетрезвом виде, сообщил Минздрав Северной Осетии. Некоторые пользователи Instagram заступились за уволенного, указав на его высокую квалификацию. Их оппоненты сочли поступок врача недопустимым.
15 сентября 2019, 12:19
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Глава филиала Морспасслужбы осужден по делу о затоплении крана в Керченском проливе
Суд назначил директору Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота, обвиненному в нарушении правил безопасности при буксировке крана из порта "Кавказ" в Краснодарском крае в Севастополь, три года колонии условно. Два капитана, занимавшихся буксировкой, получили по два года колонии, сообщила прокуратура.
15 сентября 2019, 10:52
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Житель Кубани арестован по обвинению в изнасиловании ребенка
Обвиняемый в изнасиловании падчерицы житель Краснодарского края задержан и заключен под стражу, сообщили следователи.
15 сентября 2019, 09:52
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Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки
Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам со стороны Армении, под огонь попало приграничное село, сообщило Минобороны Азербайджана.
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15 сентября 2019, 13:17
Увольнение врача в Моздоке вызвало споры в Instagram
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15 сентября 2019, 08:53
Грузия отчиталась о росте числа экотуристов на фоне российских санкций
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15 сентября 2019, 00:06
Новый мэр Сочи начал формировать свою команду
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14 сентября 2019, 22:00
Противники разработки Амулсара напомнили властям о своих требованиях
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14 сентября 2019, 19:462
Южная Осетия открыла границу с Грузией для машины скорой помощи
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14 сентября 2019, 15:491
Версия гибели десантника в Чечне поставлена под сомнение
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15 сентября 2019, 09:521
Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки
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14 сентября 2019, 16:511
Зампред правительства Кабардино-Балкарии Мурат Карданов выбрал депутатский мандат
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14 сентября 2019, 15:171
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 95 обстрелах за неделю
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14 сентября 2019, 10:18
Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны
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13 сентября 2019, 17:00
Умер один из пострадавших в Кабардино-Балкарии парапланеристов
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13 сентября 2019, 16:04
Суд в Ереване освободил Артура Варданяна под залог
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13 сентября 2019, 15:58
Парапланеристы пострадали в горах Кабардино-Балкарии
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13 сентября 2019, 14:32
Сотрудница центра занятости в Кабардино-Балкарии заподозрена в мошенничестве почти на 2 млн
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15 сентября 2019, 15:28
Уроженка Назрани сообщила об угрозах силовиков на допросе в колонии
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15 сентября 2019, 13:17
Увольнение врача в Моздоке вызвало споры в Instagram
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12 сентября 2019, 17:07
Гриб Павел Игоревич
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12 сентября 2019, 16:143
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12 сентября 2019, 16:11
Бабушкин Игорь Юрьевич
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14 сентября 2019, 20:41Молодежный комитет МОД «Высший совет осетин» заявил о неприемлемости высказываний А. В. Битарова
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11 сентября 2019, 18:36В Верховном Суде КБР состоится открытое слушание аппеляционной жалобы Марьям Баговой
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05 сентября 2019, 17:20
Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России
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Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)
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27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
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14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
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10 сентября 2019, 22:30
Ряды чеченского подполья заполнила молодежь
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05 сентября 2019, 16:16
В июле 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два человека