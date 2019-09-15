Пять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

15 сентября 2019, 14:29

Водитель и четыре пассажирки микроавтобуса получили травмы при столкновении с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщила полиция.

Авария произошла сегодня в 3.20 мск на автодороге «Яшкуль-Комсомольский».

По предварительной версии, водитель микроавтобуса Peugeot не рассчитал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом. Водитель микроавтобуса и четыре пассажирки получили травмы, сообщило сегодня МВД по Калмыкии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 20 апреля пассажирская "Газель" столкнулась с грузовиком в Целинном районе Калмыкии, 10 человек получили травмы..