Парк имени балкарского поэта появился в столице Турции

12 сентября 2019, 23:02

Бюст и парк имени поэта Кайсына Кулиева, писавшего на карачаево-балкарском языке, были торжественно открыты в Анкаре. Это событие произошло на фоне укрепления экономических связей Турции с Северным Кавказом.

Церемония открытия состоялась 11 сентября, в ней приняли участие чиновники администрации района Кечиорен в Анкаре и представители Международной организации тюркской культуры.

Автор памятника - скульптор Леуан Ахматов, говорится в сегодняшней публикации на странице мемориального дома-музей Кулиева (город Чегем) в Facebook.

Имя Кайсына Кулиева - одно из важных имен в тюркском мире, отметил на открытии парка и бюста глава администрации Кечиорена. Местные депутаты выразили одобрение увековечиванию имени Кулиева в Анкаре, информировало 11 сентября турецкое издание Beyaz Gazete.

На открытие парка в Анкару приезжали и гости из России - в частности, сын поэта Азамат Кулиев, сообщил 11 сентября на своей странице в Facebook Каншаубий Мизиев.

Черкесы укрепляют российско-турецкие связи

По словам заместителя руководителя "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскера Сохта, черкесское национальное меньшинство представлено почти во всех ведущих политических партиях Турции и в системе органов государственной власти Турции. Как писал "Кавказский узел", по итогам прошедших в Турции 31 марта муниципальных выборов местные черкесы вновь стали депутатами ряда городских советов. При этом большинство черкесских организаций Турции видят своей целью расширение связей с Северным Кавказом, считает старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочиев.

В апреле делегация из Адыгеи во главе с главой республики Муратом Кумпиловым прибыла в Турцию на празднование 99-летия Великого Национального собрания страны. "Для нас важно развитие многоплановых контактов, и приятно, что наши соотечественники проявляют высокую гражданскую позицию в Турции, активно участвуют в реализации значимых проектов вашей страны", – процитировали 25 апреля "Аргументы и факты" слова Кумпилова, сказанные во время официального визита. 26 апреля в Стамбуле открылся черкесский культурный центр. Создание центра поможет не только культурному обмену, но и развитию экономических отношений между Турцией и регионами России и других стран, отметили представители черкесской общественности.

12-19 июля Турцию посетила делегация Тахтамукайского района Адыгеи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества с турецкими муниципалитетами. 5 октября руководство городов Инегёль и Бурсы, которые являются крупными мебельными и текстильными индустриальными центрами Турции, планирует ответный визит, приуроченный ко Дню Адыгеи. "Турецкие партнеры смогут на месте осмотреть инвестплощадки, ознакомиться с возможными аспектами сотрудничества, формами поддержки, условиями инвестирования в регион", - процитировала 9 августа пресс-службу главы республики "Советская Адыгея". Одним из направлений сотрудничества является туризм. Так, в мае Адыгея приняла группу черкесов из Турции, которые познакомились с исторической родиной, информировало издание.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России в 2010 году, согласно переписи, составляла 718,7 тысячи человек. При этом большинство адыгов живут за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Отметим, что 21 мая черкесы из Кабардино-Балкарии и Турции встретились на траурных мероприятиях в грузинской Анаклии, посвященных памяти депортации адыгов властями Российской империи. Однако в Стамбуле, где черкесы в этот день традиционно проводят траурное шествие, это мероприятие впервые за 15 лет встретило противодействие местных властей. Всего за полтора часа до шествия организаторы узнали, что им не разрешают подойти к зданию российского генконсульства.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России и событиях в черкесской диаспоре "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".