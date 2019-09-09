Чеченские силовики задержали самодеятельных певцов Вахараговых

09 сентября 2019, 12:38

Братья Аюб и Асхаб Вахараговы были задержаны для "воспитательной беседы", так как нарушили запрет на исполнение песен, не одобренных властями Чечни, сообщила 8 сентября член совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова. По данным источника в Гудермесском районе, силовики удерживают братьев уже две недели.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев в эфире ЧГТРК "Грозный" подверг критике самодеятельных исполнителей из Чечни, публикующих свои записи в Интернете. Выступать с концертами и выкладывать ролики с песнями в интернете могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил министр.

Любительские песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской республике", пояснили авторы телесюжета. В репортаже был показан, в частности, Аюб Вахарагов. "Я неправильно исполнял песни. С сегодняшнего дня этого больше петь мы не будем", - сказал певец.

Чеченские певцы, братья Аюб и Асхаб Вахараговы были задержаны силовиками для проведения "воспитательной беседы", сообщила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее словам, братья Вахараговы "неоднократно исполняли песни сомнительного содержания и были предупреждены, в частности, министром культуры ЧР, о недопустимости подобного репертуара", однако продолжили выступать, рекламируя свою деятельность в соцсетях.

"Это была простая беседа, никаких иных мер к певцам не применялось", - привело 8 сентября слова Саратовой "Кавказ.Реалии".

При этом источник издания в Гудермесском районе озвучил иную версию. По его словам, силовики задержали братьев в селении Ойсхара и удерживают их уже две недели без предъявления обвинений.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением этих сведений из других источников. МВД по Чечне, по состоянию на 12.38 мск, не сообщило на своем сайте о задержании братьев Вахараговых. Хеда Саратова на своих страницах в Instagram и Facebook также не прокомментировала информацию источника "Кавказ.Реалий".

На странице "Аюб и Асхаб Вахарагов. Музыкальная группа" в соцсети "ВКонтакте" насчитывается всего восемь публикаций, все они размещены с 9 мая по 14 июля 2018 года. Публикации содержат видеоклипы и аудиозаписи песен в жанре поп-музыки. Большинство из них на чеченском языке, за исключением песни "Потому что влюблены", исполнителями которой указаны "Аюб Вахарагов и Малика". На страницу подписаны 15 пользователей соцсети.

На YouTube-канале "Аюб Вахарагов Official Music", насчитывающем 3,5 тысячи подписчиков, также опубликованы лишь записи песен, последние публикации датированы февралем 2019 года.

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".