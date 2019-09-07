Центризбирком отчитался об отсутствии нарушений в агитации в Нагорном Карабахе

07 сентября 2019, 02:54

Официальных заявлений о допущенных нарушениях во время проведения предвыборной кампании в органы местного самоуправления в Нагорном Карабахе не поступало, заявили Центризбирком и офис омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", об участии в выборах в органы местного самоуправления в Нагорном Карабахе уже заявили представители крупнейшей партии "Свободная Родина" и оппозиционного "Национального возрождения", которые назвали их подготовкой к президентским и парламентским выборам в 2020 году. На пост глав общин 14 августа зарегистрированы 415 кандидатов, в Совет старейшин - 2573 кандидата, пять человек претендуют на должность главы Степанакерта. Для проведения выборов сформировано 277 избирательных участков. Предвыборная кампания проводится активно, отметил политолог Давид Карабекян. Особых нарушений в ходе кампании пока не зафиксировано, заявили представители партий.

Выборы в органы местного самоуправления в Нагорном Карабахе назначены на 8 сентября, они пройдут в 228 общинах. Предвыборная агитация начинается 15 августа и продлится до вечера 6 сентября.

Для освещения выборов аккредитованы 58 журналистов из 21 средства массовой информации Армении, России и Нагорного Карабаха, наблюдение на избирательных участках будут проводить восемь общественных организаций и представители Центризбиркома Армении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центризбиркома Нагорного Карабаха. "Аккредитация журналистов и наблюдателей продолжится 7 сентября", - отметила она.

Выборы пройдут в 228 общинах непризнанной республики, заявил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь Центризбиркома Нагорного Карабаха Сергей Мелкумян.

"Официально мы не получили ни одного заявления о нарушениях. Можно сказать, что предвыборная гонка проходила в рамках взаимопонимания", - заметил Мелкумян. Отличительной чертой нынешней предвыборной кампании стало то, что кандидаты стали использовать для агитации социальные сети, рассказал он.

Председатель территориальной избирательной комиссии Степанакерта Сейран Айрапетян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "предвыборная агитация прошла в рамках корректности". "В основном предвыборную агитацию проводили кандидаты в мэры. Основная часть кандидатов в совет старейшин не проводили встреч с избирателями, "они ограничились развешиванием своих фотографий и постов в соцсетях", - заметил Айрапетян. Явных нарушений зафиксировано не было, были недочеты в размерах фотоплакатов, были случаи их заклеивания, но эти недочеты были устранены по мере возможности, сказал он.

Айрапетян проинформировал, что на пост мэра Степанакерта претендуют пять кандидатов, в Совет старейшин на 15 мест - 42 кандидата, в столице Нагорного Карабаха сформировано 35 избирательных участков.

"С учетом количества кандидатов и активной предвыборной гонки мы предполагаем, что на этих выборах явка избирателей будет выше, чем на прошлых выборах в Степанакерте", - отметил Айрапетян.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха в рамках своих полномочий следил за подготовкой и проведением предстоящих выборов, за ходом предвыборной кампании и открыл круглосуточную горячую линию по номеру "116", на которую смогут звонить избиратели, у которых возникли проблемы при голосовании, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "За все время прохождения предвыборной агитации жалоб в аппарат защитника прав человека Нагорно-Карабахской Республики не поступало", - отметил он. Он подчеркнул, что круглосуточная линия связи будет работать и в день тишины, в день выборов, и после выборов.

"В рамках своей компетенции офис омбудсмена 8 сентября будет отслеживать и контролировать проведение выборов в органы местного самоуправления в целях обеспечения гарантий и защиты избирательных прав граждан", - заявил Бегларян.