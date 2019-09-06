06 сентября 2019, 18:16

ЦИК России отказался допустить Шевченко на выборы в гордуму

Центральная избирательная комиссия России на заседании 5 сентября  отклонила жалобу Анастасии Шевченко на три постановления ростовских избиркомов, отказавших активистки в регистрации на выборы в думу Ростова-на-Дону. Представитель предвыборного штаба Шевченко Дарья Кулакова пожаловалась, что ее не пустили на рассмотрение заявления.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 16 августа избирательная комиссия Ростова-на-Дону отклонила жалобу предвыборного штаба активистки на отказ в регистрации ее кандидатуры на выборах в гордуму. 29 августа Избирательная комиссия Ростовской области утвердила отказ городского избиркома. Представители активистки решили обжаловать отказ в регистрации в Центризбиркоме России.

На очередном 226-м заседании Центрального избиркома России 5 сентября была рассмотрена жалоба Анастасии Шевченко на постановления областной избирательной комиссии, муниципальной избирательной комиссии Ростова-на-Дону, а также территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города.

«ЦИК России постановила отказать в удовлетворении жалобы», - говорилось в сообщении на сайте Центроизбиркома России 5 сентября.

Текст постановления ЦИК России, по состоянию на 18.05 мск сегодня, на сайте не размещен.

Секретарь муниципальной комиссии Ростова-на-Дону Ирина Войцеховская сообщила, что "дополнительные проверки, проведенные экспертами, подтвердили, что 23 из 155 подписей, собранных в поддержку Анастасии Шевченко, недостоверны". Войцеховская также выразила недоумение тем фактом, что вместо обращения в суд, предвыборный штаб Шевченко направил жалобу в избирком.

Скриншот поста на странице Дарьи Кулаковой в Facebook.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2418825338376261&set=a.1753470954911706&type=3&theaterНа вчерашнее заседание ЦИК России не пустили представителя Анастасии Шевченко по доверенности, активистку ее предвыборного штаба Дарью Кулакову, рассказала сама Кулакова. «Меня не пустили на рассмотрение нашей жалобы в ЦИК», - написала 5 сентября на своей странице в Facebook Дарья Кулакова. 

По ее словам, охранники на входе, не пропустившие активистку в здание Центроизбиркома, сообщили, что «мы к ЦИКу не имеем никакого отношения». «А в это время внутри (здания ЦИК) шло заседание комиссии, где выясняли, почему это официальный представитель (Анастасии Шевченко) не явился? Кто-то из членов комиссии спросил, а что сделали для того, чтобы уведомить официального представителя? Они сказали, что отправили кандидату телеграмму. Кандидат под арестом без права переписки», - процитировала Кулакова онлайн трансляцию заседания избиркома России в соцсети.

Кулакова также отметила, что она звонил в приемную Центроизбиркома, где ей ответили, что «нет никакого заседания..там ваши вопросы не рассматривают».

Напомним, что 5 сентября был задержан участник предвыборного штаба Анастасии Шевченко Николай Шатунов, административный протокол по статье "неповиновение сотрудникам полиции" был направлен в суд, сообщила активист Дарья Кулакова. По ее словам, Шатунова задержали при получении предвыборных листовок.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Рафаэль Гусейнзаде в третий раз с начала года арестован в Азербайджане", "Кубанский активист Исаев отпущен из отделения полиции", "Два активиста арестованы в Баку".

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