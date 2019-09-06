Обвинение заявило о двух пособниках Ники Гварамии

06 сентября 2019, 16:47

Главная прокуратура Грузии предъявила бывшему финансовому директору "Рустави 2" Кахаберу Дамении и директору компании "Интер Медия Плюс" Зурабу Иашвили обвинения в финансовых махинациях с участием бывшего гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамии.

Как информировал "Кавказский узел", 9 августа Нике Гварамии предъявили обвинение по статье об использовании полномочий для извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб. 11 августа Тбилисский горсуд оставил Гварамию на свободе под залогом в размере 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). Обвиняемый отказался платить залог, но апелляционный суд подтвердил законность этого решения.

Следствие заявило, что в результате злоупотребления Никой Гварамия своими руководящими и представительскими полномочиями компания "Рустави 2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (порядка 2,3 миллиона долларов США). Сам он доводы следствия раскритиковал, указав, что часть обвинений опровергается документами. Дело Гварамии может негативно сказаться на имидже Грузии, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Эти обвинения можно рассматривать как гражданский спор, а не уголовное дело, заявила грузинский омбудсмен.

Сегодня Нику Гварамию вызвали в прокуратур вместе с бывшим финансовым директором "Рустави 2" Кахабером Даменией и директором компании "Интер Медия Плюс" Зурабом Иашвили. Им было предъявлено обвинение в использовании служебного положения и причинении ущерба "Рустави 2". По мнению следствия, Дамения и Иашвили участвовали в коммерческих сделках с ипользованием фальшивых документов, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Главной прокуратуры Грузии.

По данным правоохранителей, 16 января 2015 года Ника Гварамия от имени "Рустави 2" заключил договор с "Интер Медия Плюс", предоставив эфирное время телекомпаний "Рустави 2", "Ахали архи" и "Марао" для коммерческой рекламы. В марте того же года Ника Гварамия переоформил на своего близкого друга и доверенное лицо Кахабера Анджапаридзе 30% доли "Интер Медия Плюс" с целью контроля за ее финансами, а с января по август Гварамия потребовал от "Интер Медия Плюс" 90-95 % от размещенного рекламного времени, говорится в сообщении.

Всего Гварамия и Дамения получили всего 43,23 миллиона лари (около 14,6 миллиона долларов), полагает следствие. При этом на часть из этих денег Гварамия при содействии Иашвили получил две квартиры в одном из престижных районов Тбилиси, каждая площадью в 119,37 квадратного метра. Затем, в декабре 2016 года, обе квартиры перешли в собственность "Интер Медия Плюс". Кроме того, в июле 2016 года Гварамия оформил договор с Иашвили о фиктивном займе в размере 520 тысяч лари (ок 175,7 тысячи долларов), утверждается в сообщении Главной прокуратуры. В марте 2017 года Иашвили, по данным правоохранителей, вернул Гварамии обе квартиры - как указано в соглашении, в счет займа. В июле и сентябре 2017 года Гварамия продал эти квартиры за 602,521 тысячи лари (около 203,555 тысячи долларов), отмечается в сообщении.