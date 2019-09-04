04 сентября 2019, 22:33

Депутат в Назрани лишен мандата за сокрытие доходов

Полномочия депутата городского совета Назрани досрочно прекращены после того, как он не предоставил данные о своих доходах и имуществе, сообщила прокуратура Ингушетии.

По версии ведомства, депутат не отчитался о своих доходах, расходах, об имуществе и имущественных обязательствах за 2018 год, а также членов своей семьи.

Председателю городского совета Назрани было направлено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, в результате полномочия депутата были прекращены, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии на своем сайте.

На сайте горсовета Назрани комментариев по поводу лишения депутата полномочий нет по состоянию на 22.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что были досрочно прекращены полномочия четырех депутатов сельских поселений в Джейрахском районе. Эти депутаты предоставили неполные данные о своих доходах и имуществе, сообщила 3 августа прокуратура Ингушетии.

Примечание:

"Чикатуева лишена депутатских полномочий", "16 депутатов на Кубани лишены полномочий за неподачу деклараций", "Четверо депутатов на Кубани лишились полномочий за неподачу деклараций".

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