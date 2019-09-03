Участники митинга в Нальчике призвали хранить память о погибших в Беслане

03 сентября 2019, 21:30

Митинг солидарности в борьбе против терроризма собрал сегодня в Нальчике более 500 человек. Молодежь должна знать о произошедшем 15 лет назад в Беслане теракте, считают участники митинга.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября в Северной Осетии начались траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. В связи с Днем памяти жертв теракта начало занятий в школах Правобережного района Северной Осетии было перенесено на 5 сентября, а в остальной части республики – на 4 сентября.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Митинг солидарности в борьбе против терроризма, инициатором которого стала организация "Мир дому твоему", прошел сегодня в Нальчике на площади Марии. На митинге, приуроченном к отмечаемому сегодня Дню солидарности в борьбе с терроризмом, присутствовали студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, представители общественных организаций, жители Нальчика. Участниками мероприятия, по данным организаторов, стали более 500 человек.

Сегодня невозможно не вспомнить "дни вселенской скорби", когда в Беслане в заложниках у террористов оказались 1128 человек, из которых 334 человека, в том числе 186 детей погибли, сказал, открывая митинг, председатель общественной организации "Мир дому твоему" Суфаддин Шебзухов.

"Весь мир был потрясен этим страшным событием. И сегодня, проходя между этими бесконечными надгробиями в «Городе ангелов», невозможно не думать о том, в каком жестоком и несправедливом мире мы живем. Тем важнее необходимость объединения всех здоровых сил общества в борьбе против терроризма и насилия", - заявил Суфаддин Шебзухов. Завершая свое выступление, он отметил, что рад тому, что на митинг собралось столько молодых людей с антитеррористическими лозунгами.

Председатель Духовного Управления мусульман КБР Хазретали Дзасежев совершил дуа (поминальную молитву) по жертвам теракта. После этого поминальную молитву совершил благочинный православных церквей КБР Валентин Бобылев.

Представитель общественной организации ветеранов армии Жарашбек Аттаев в своем выступлении отметил, что "трагедия Беслана говорит о том, что у террористов нет ничего святого", и они не останавливаются даже перед убийством детей. Выступающий напомнил и о других терактах в регионе. Так, напомнил он, ровно 16 лет назад террористы подорвали электричку, следовавшую из Кисловодска в Минеральные воды, и тогда погибли десятки мирных людей.

Взрыв в электропоезде Кисловодск - Минеральные Воды произошел 3 сентября 2003 года. В результате погибли 6 человек, пострадали около 80. Признанный виновным в организации теракта получил 20 лет колонии строгого режима.

Победитель конкурса чтецов Лейла Джаппуева прочитала стихи Кайсына Кулиева: "Все повидавший на пути своем, изведавший все горести на свете, из благ земных молю я об одном — пусть никогда не умирают дети".

На митинге была принята резолюция, в которой отмечается, что акция была проведена с целью проявить солидарность в борьбе против террора. "Кабардино-Балкария ощутила на себе последствия всплеска терроризма. От рук террористов пали сотни граждан - сотрудников правоохранительных органов, представители духовенства, предприниматели, просто мирные люди... Мы склоняем головы в память о тех, кто ценой своей жизни защитил мир в республике", - говорится в резолюции. В ней также содержался призыв к объединению и противостоянию любым проявлениям экстремизма и терроризма, любому насилию.

В конце митинга его участники выпустили в небо 334 белых шаров - в память о погибших бесланских заложниках.

День солидарности в борьбе с терроризмом учрежден в 2005 году в связи с трагическими событиями 1-3 сентября 2004 года в Беслане. В этот день жители России отдают дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в различных городах и странах, возлагают цветы к памятникам и мемориалам, участвуют в траурных шествиях и митингах, в образовательных учреждениях проводятся тематические уроки, говорится в сообщении на сайте главы и правительства КБР.

Благочинный православных церквей КБР Валентин Бобылев, комментируя важность мероприятия, отметил, что участники митинга выразили сочувствие и поддержку близким жертв терактов. "Кроме этого, мы выражаем свое решительное неприятие любого насилия. Мы призываем беречь мир. Самая главная ценность в мире - это жизнь человека. Тем более, если это ребенок. Мы призваны создать для детей счастливый и чистый мир. Все, кто против этого - от сатаны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валентин Бобылев.

Руководитель грузинского культурного центра в КБР "Риони" Анзор Лобженидзе отметил, что "если не говорить с молодежью о том, что такое терроризм, и чем он опасен, она и не будет знать этого". "Сегодня выступил Шебзухов, который сам потерял сына. Он вывернул свою душу. Об этом нужно говорить, это один из способов противодействия злу", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Анзор Лобженидзе.

Заместитель муфтия КБР Алим Сижажев также отметил, что с молодежью нужно говорить. "Любое действие в этом направлении - во благо и на пользу. Если даже из тысячи один услышит и изменится в мыслях - уже польза. Конечно, сразу результата не будет, но капля ведь камень точит. Они не должны думать, что от них ничего не зависит. Завтра они станут взрослыми", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алим Сижажев.