Участники конкурса "Учитель года" в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба Минобразования Краснодарского края. https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/photo/2017-god-pd/

03 сентября 2019, 03:45

Кубанские учителя опровергли данные чиновников о зарплатах

Зарплаты не превышают 20 тысяч рублей, нагрузка увеличена за счет внеклассной работы, а также составления планов и отчетов, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" учителя кубанских школ. Средняя зарплата педагогов в Краснодарском крае составляет 41,7 тысяч рублей, сообщили в министерстве образования края. Родители кубанских школьников рассказали о больших тратах на сборы в школу.

Краснодарский край занимает 18 место по размеру средней зарплаты в сфере образования из 85 регионов Российской Федерации, в среднем учителя получают 41,7 тысячи рублей, сообщили 2 сентября корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства образования Краснодарского края.

В школы края в текущем году пошли 672 тысячи учеников, 72 тысячи из них - в первые классы. В школы Краснодара пошли 153 тысячи детей, из них первоклассников 18,4 тысячи человек. Это больше на 1,3 тысячи человек по сравнению с прошлым годом. В три смены официально не работает ни одна школа, сообщили в министерстве.

В новом учебном году в Краснодарском крае открылись семь новых школ, рассчитанных на 6 175 учеников. Две школы открылись в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах Краснодара, корпуса-пристройки на 400 мест - в гимназии №23 и в школе поселка Пригородный. В Славянске-на-Кубани открыта школа на 825 мест, в Динском районе – на тысячу мест, в Приморско-Ахтарске - на 350 мест.

Самой переполненной стала школа в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара, где было сформировано 24 первых класса, сообщили в пресс-службе министерства.

По данным чиновников, в ближайшие пять лет предусмотрено строительство восьми школ на более чем девять тысяч мест. На эти цели планируется потратить 8,5 миллиарда рублей, 5 миллиардов рублей из них - федеральное финансирование.

Учителя рассказали о высоких нагрузках, низких зарплатах и ремонте классов за счет родителей

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" учителя школ Краснодарского края пожаловались на невысокие зарплаты. Приведенные мнения не является репрезентативным опросом и отражают частные мнения участников опроса.

Учительница младших классов из Ейска Наталья рассказала, что работает в школе шестой год, у нее первая квалификационная категория. 

«За первую категорию доплата около полутора тысяч рублей. Зарплата на руки получается 16 тысяч рублей. Это очень мало. Приходится брать дополнительные часы и подработки, когда есть возможность», - рассказала она.

По ее словам, основная нагрузка составляет пять часов в день, 20 часов в неделю. Сейчас у нее третий класс, в котором учится 25 человек, что соответствует норме, отметила она. 

«Кроме того много разной бумажной работы. В этом плане большая нагрузка. Много разных конкурсов, в которых нужно принимать участие, отчеты и в электронном, и печатном виде. Проверка тетрадей каждый день - это два-три часа, подготовка к урокам, мероприятиям - еще час-полтора», - рассказала Наталья.

По ее словам, ремонт класса приходится проводить за счет родителей.

«Мы сами проводим ремонт за счет родителей. В этом году мы ничего не (делали), два года назад проводили ремонт», - сообщила педагог. 

Учительница химии, биологии и географии школы в поселке Краснофлотский (Ейский район) Наталья Годлевская рассказала, что работает в сельской школе, в которой 400 детей, ее стаж составляет 21 год, у нее высшая квалификационная категория. 

«Доплаты рассчитывают от ставки, от тарификационного оклада. В прошлом году у меня было тысяча триста рублей за категорию и столько же за стаж. В прошлом учебном году у меня была нагрузка 26 часов, классное руководство, руководство школьным методсоветом. И за все это я получала "чистыми" 20 тысяч рублей», - рассказала она.

По ее словам, в новом учебном году у нее будет 22 учебных часа, что является стандартной нагрузкой. Три-четыре часа ежедневно, в том числе в выходные дни, уходит на проверку тетрадей, подготовку к занятиям и составление планов и отчетов.

Она также сообщила, что на ремонт ее учебного кабинета деньги не выделяются. 

«Я лично для себя решила, что с родителей деньги собирать на ремонт не буду. Кабинет в конце учебного года с детьми помыли - и на этом все», - заключила педагог. 

Учитель английского языка из Туапсе Марина Богданова рассказала, что у нее высшая квалификационная категория и 30 лет стажа, при этом ее зарплата вместе с классным руководством в прошлом году составляла 19500 рублей. 

«У меня шесть часов в день будет в этом году, я взяла полторы ставки. Мне приходится репетиторством заниматься, чтобы хоть как-то жить», - рассказала педагог.

«Утром уроки, после уроков - репетиторство, потом уроки во вторую смену. Проверка тетрадей, подготовка к занятиям, написание планов - это уже в ночи», - рассказала она.

По ее словам, денег на ремонт классов в школе не выделяют. 

«Мы уже лет пять делаем ремонт за счет родителей. Я их собрала и сказала: "Хотите, чтобы ваши дети в чистоте учились, сами делайте". Родительский комитет собирает средства, закупают необходимые стройматериалы, сами красят, белят», - рассказала Богданова.

Родители рассказали о сборах в школу

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Краснодарского края рассказали, сколько потратили на сборы детей в школу. Приведенные мнения не является репрезентативным опросом и отражают частные мнения участников опроса.

Жительница Краснодара, врач Яна Антонова рассказала, что ее сын пошел в шестой класс 89 школы. В его классе 38 человек.

По словам Антоновой, сборы в школу обошлись ей в десять тысяч рублей. 

«Покупали школьную и спортивную форму. Учебники покупать не пришлось, их выдали. Новый портфель был куплен в конце минувшего учебного года - это 3500 рублей. Поэтому портфель покупать сейчас не пришлось», - рассказала она.

Антонова сообщила, что оплачивает сыну занятия с репетитором по английскому языку.

«Одно занятие - 500 рублей. У сына в школе очень сильный педагог преподает английский язык. Но я считаю, что в школе слишком большие группы для изучения иностранного языка, поэтому решила обратиться к репетитору», - рассказала она. 

Жительница Туапсинского района Наталья Коротина рассказала, что ее сын пошел в четвертый класс школы в селе Кривенковское. В классе 28 человек. На сборы в школу было потрачено, по ее словам, 12 тысяч рублей. 

«Рабочие тетради - 1700 рублей, хотя они должны выдаваться бесплатно. Учебники два года уже выдают, мы не покупаем. Только школьная и спортивная форма обошлись в шесть тысяч», - рассказала женщина.

По ее словам, денег, которые были выделены на подготовку к школе, не хватило на приобретение рюкзака, пришлось брать прошлогодний.

В репетиторах нет необходимости, поскольку сын учится хорошо, рассказала Коротина.

По ее словам, родители каждый год сдают деньги на ремонт класса. 

«Деньги сдаем, еще и сами делаем ремонт. По 500 рублей на ремонт, по сто рублей в месяц на нужды класса, либо по 900 рублей в год. Скоро, видимо, нас заставят парты покупать, потому что дети сильно выросли, а парты у нас низкие и неудобные»,- рассказала она.

Житель Усть-Лабинска, штукатур-маляр Ахмед Мухомедьяров рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что три его сына пошли в этом году в первый, третий и четвертый классы. На подготовку к школе каждого было затрачено по 15 тысяч рублей. 

«Форма школьная, форма спортивная, обувь спортивная, уличная, сменка, тетради, канцелярия, рюкзаки... Учебники выдали, кое-что жена покупала заранее в течение года. Мы посчитали, что на все необходимое без изысков мы затратили 45 тысяч рублей», - рассказал он.

По его словам, дополнительные занятия по английскому языку его семья оплачивает старшему сыну.

«Нам педагог в школе сказала, что у него талант к языкам. Вот мы пока два раза в неделю занимаемся, по 500 рублей за урок», - сообщил мужчина. 

Жительница Краснодара, бухгалтер Ирина Романюк рассказала, что ее дочь пошла в 11 класс краснодарской школы №71. На подготовку к школе было потрачено 20 тысяч рублей. 

«У нас девочка сильно выросла за лето. Пришлось покупать два школьных платья, форму на физкультуру, обувь, сумку. Все учебники нам выдают, только канцелярию купили», - рассказала она.

По словам Романюк, в этом году она планирует оплачивать дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ по английскому и алгебре. 

«В прошлом году мы весь год занимались у репетиторов, шесть тысяч рублей в неделю на них уходило. Сейчас нужно увеличить количество уроков. У нас сильные педагоги, но школа переполнена. В классе под 40 человек, поэтому необходимых знаний дать детям невозможно», - рассказала она.

Строитель из станицы Динской Михаил Марков рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в его семье сын пошел в восьмой класс, дочь - в десятый класс.

«Мы на сына всего 13 тысяч рублей истратили, а на дочь 20 тысяч, потому что она уже взрослая, ей нужно в модные вещи одеваться. Сыну купили новую форму, естественно, тетради. Он пошел со старым рюкзаком. Дочери все новое купили», - рассказал он.

По его словам, в классе сына 30 человек, в классе дочери 32 человека. 

«Школа у нас хорошая, хоть и сельской считается, от краснодарских не отличается. Учебники выдают, на ремонт денег не требует», - сообщил Марков.

По его словам, в этом году им придется нанимать репетиторов. 

«Сына нужно готовить к ГИА (государственная итоговая аттестация), дочь к ЕГЭ. Я уже набрал дополнительно объектов для строительства, чтобы деньги зарабатывать и оплачивать», - рассказал мужчина. 

Жительница Темрюка, домохозяйка Юлия Викторова, что ее дочь пошла в шестой класс. 

«Мы 15 тысяч рублей в общем истратили. Это форма, школьная и спортивная, обувь, тетради, ручки, портфель. Учебники стали выдавать несколько лет только», - рассказала она. По ее словам, репетиторы для дочери не нужны. 

«Она отличница, занимается сама, мы даже не лезем. У нас в классе 20 человек, нет переполненности. Учителя хорошие, давно работают, еще меня учили», - рассказала женщина.

Примечание:

"Число госпитализированных учащихся в Славянске-на-Кубани возросло до 16", "Детский лагерь на Кубани возобновил работу", "Детский лагерь закрыт на Кубани после санитарной проверки".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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