Азербайджанский "Карабах" прошел в групповой этап Лиги Европы

29 августа 2019, 21:34

Футбольный клуб "Карабах" со счетом 2:1 обыграл в Баку "Линфилд" из Северной Ирландии.

Как писал "Кавказский узел", несмотря на то, что "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов проиграл кипрскому АПОЭЛ по сумме двух встреч, азербайджанская команда на правах национального чемпиона получила право выступить в плей-офф Лиги Европы.

В первом матче плей-офф, который состоялся неделю назад, "Карабах" уступил "Линфилд" со счетом 2:3. В ответной игре "Карабаху" надо было победить с разницей минимум в два мяча. Сегодня хозяева бакинского стадиона сразу пошли вперед и открыли счет уже на шестой минуте. Отличился Хайме Ромеро, пробивший ворота гостей из-под острого угла.

В дальнейшем "Карабах" создал еще несколько опасных моментов у ворот "Линфилда". Гости активизировались только в самом конце матча, однако "Карабаху" удалось собраться и под занавес встречи увеличить счет. На 88-ой минуте Абделла Зубира обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

"Линфилд" забил свой единственный мяч уже на третьей добавленной минуте, когда Шейн Лейвери после неудачного выноса вратарем хозяев Вагнером перехватил мяч. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, по сумме двух встреч был зафиксирован равный счет по мячам. Однако лишний гол, забитый "Карабахом" на выезде, вывел его в групповой этап Лиги Европы.

Отметим, что азербайджанская команда уже шестой год подряд выходит в групповой этап еврокубков.

Сегодняшний матч начался в 20:00 (19.00 мск) и продолжался 94 минуты.