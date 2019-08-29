Георгий Мамаладзе. Кадр видео YouTube-канала "GCSSI на русском", https://www.youtube.com/watch?v=Cppi2F1oL7o

29 августа 2019, 07:14

Президент Грузии отказалась помиловать протоиерея Мамаладзе

Протоиерею Георгию Мамаладзе отказано в помиловании, проведенном по случаю праздника Успения Богородицы. Он не вошел в число 34 осужденных, помилованных президентом Грузии Саломе Зурабишвили в православный праздник. Брат протоиерея пообещал в сентябре возобновить акции протеста у здания патриархии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября 2017 года суд приговорил Георгия Мамаладзе к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в подготовке убийства секретаря грузинского патриарха и незаконном хранении оружия. 13 февраля 2018 года апелляционный суд оставил приговор в силе. Родственники священника Георгия Мамаладзе начали 3 мая у здания патриархи акцию с требованием, чтобы Грузинская церковь подала прошение о помиловании осужденного. 

Президент Саломе Зурабишвили отказала в помиловании осужденному протоиерею Георгию Мамаладзе, сообщило 28 августа со ссылкой на его брата Торнике Мамаладзе "ИнтерпрессНьюс".

Он пока не получил официальный ответ от администрации президента, однако в случае, если бы президент помиловала протоиерея, осужденный протоиерею уже был бы на свободе, пояснил Торнике Мамаладзе.

"Если бы мой брат был помилован, мне бы позвонили и сказали - забери своего брата-инвалида. Не звонили, то есть, не помиловала. Это совместное решение патриархии, президента и властей, и все ответят", - цитирует Мамаладзе издание.

Торнике Мамаладзе пообещал в сентябре возобновить акции протеста у здания патриархии. "Если кто-то думает, что я устал, они ошибаются", - цитирует Мамаладзе "Грузия Online".

Осужденный протоиерей Георгий Мамаладзе, который находится в больнице глданского пенитенциарного учреждения, несколько дней назад обратился с просьбой о помиловании к президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее с подобной просьбой он обращался и к предыдущему президенту Георгию Маргвелашвили, который также отказал протоиерею в помиловании, информирует издание.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с отмечаемым 28 августа праздником Мариамоба (Успения Богородицы) помиловала 34 осужденных, в том числе одного несовершеннолетнего и восемь женщин, сообщила администрация главы государства.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба) православные отмечают 28 августа. Мариамоба - один из самых почитаемых праздников в Грузии, так как считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях. Мариамоба является в Грузии государственным праздником и выходным днем, информирует "Спутник Грузия".

"С 17 декабря 2018 года президент Грузии пользуется правомочием в связи с помилованием осужденных, присвоенным Конституцией. В течение всего этого времени процесс помилования проходил без задержек и не останавливался. По сегодня президент помиловал 91 осужденного", - цитирует и.о. заместителя главы администрации президента Анги Хуцишвили на своем сайте грузинский "Первый канал".

Подробно дело Георгия Мамаладзе "Кавказский узел" осветил в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", которая опубликована в разделе "Справочник" .

Примечание:

"В Грузии помилованы 11 осужденных", "Грузинские теологи назвали протоиерея Мамаладзе жертвой провокации", "Юрист патриархии Грузии заявил о причастности митрополита к делу Мамаладзе".

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