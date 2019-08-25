Граждане Абхазии в Сочи рассказали о своем отношении к выборам президента

25 августа 2019, 17:30

Пункты пропуска на границе Краснодарского края и Абхазии работают сегодня в обычном режиме, сообщили на таможне. Часть живущих в Сочи граждан Абхазии не проявили интереса к выборам президента республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование на выборах президента Абхазии. Избирательные участки для граждан Абхазии организованы также в Москве и Черкесске. К 12.00 мск, по данным избиркома, проголосовали 19,27% избирателей (23 442 человека).

На пост президента Абхазии претендуют девять человек - действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Контрольно-пропускной пункт "Псоу" в Сочи на границе с Абхазией работает сегодня в обычном режиме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник таможни. "Количество пересекающих границу в двух направлениях стабильное. На всех постах границу в двух направлениях ежедневно пересекают порядка 50 тысяч человек", - сообщил он.

Уроженец Абхазии Руслан, который на машине с абхазскими номерами пересекал сегодня границу России с Абхазией, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что едет голосовать на выборах президента.

По словам Руслана, он переехал с семьей из Сухуми в Адлер в 1993 году в четырехлетнем возрасте. "Конечно, я считаю себя больше россиянином. Родители больше привязаны к Абхазии. Там у нас остались родственники, мы ездим к ним в гости почти на каждые выходные. У меня, брата и родителей двойное гражданство - российские и абхазские паспорта. Родители уехали еще вчера в Абхазию. Будем голосовать в Сухуми, по месту старой регистрации", - рассказал Руслан, уточнив, что в их семье "активно и долго" обсуждали, за кого голосовать.

Некоторые граждане Абхазии, живущие в Сочи, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о нежелании участвовать в голосовании. "Я хоть и абхазка, но голосовать не поеду, потому что нет времени. Пока лето, надо работать", - сказала Лариса Тужба, которая живет в Сочи с 1990-х годов.

Женщина уточнила, что торгует на рынке фруктами, выращенными в собственном саду в Абхазии. "У меня два паспорта, российский и абхазский. Я торгую на рынке. Торговля - это наш основной доход. У нас в Абхазии остался хороший сад: яблоки, мандарины, лимоны, груши, хурма. Фрукты сезонные, ездим, набираем, торгуем в Сочи. На это и живем", - рассказала Лариса Тужба.

80-летняя Клавдия Кравченко сообщила, что всю жизнь прожила в Абхазии, а в Сочи переехала после начала вооруженного конфликта. "Когда началась война, то находиться было страшно в Абхазии, и я выехала к родной сестре в Сочи, она меня приютила. Оформили мне российский паспорт, российскую пенсию, но у меня есть и абхазский паспорт. <...> Политика меня не интересует. Ездить голосовать я не буду, потому что сейчас в Абхазии не живу", - рассказала пенсионерка.

Сочинец Симон Алексанян рассказал, что с Абхазией его "больше ничего не связывает". "Наш дом в Очамчирском районе Абхазии был полностью разгромлен. Не осталось даже ни ложек, ни вилок. У нас большая семья, 10 человек - мы с братьями и сестрами, родители, бабушки и дедушки - все перебрались в Адлер. <...> Мы получили российские паспорта, абхазские получать не стали, потому что нас с Абхазией ничего больше не связывает после того, как разгромили наш дом. А дом человека там, где есть крыша над головой", - рассказал Алексанян.

Некоторые опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" на пешеходном пограничном посту люди рассказали, что приехали на отдых и не знают о выборах президента Абхазии. "Мы с подругой приехали в отпуск в Сочи на две недели. Нам рекомендовали съездить в Абхазию. Решили съездить сегодня и вернуться вечером. О том, что идут выборы президента Абхазии, ничего не знаем", - рассказала, в частности, москвичка Мария Черкашина.

Таксист из Сочи Александр Макаров, который с четырьмя туристами пересекал границу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что слышал о подготовке к выборам президента Абхазии. "Но не думал, что они сегодня. Но нас это не касается, потому что это внутренние вопросы этой страны", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Макаров.

Кандидат в президенты Абхазии Олег Аршба сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что принял участие в голосовании. "Я и моя семья сегодня с утра проголосовали", - сказал он, выразив надежду, что Абхазия "всегда будет держаться дружеских связей с Россией".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Об основных событиях предвыборной кампании в республике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".