Игроки ФК "Краснодар". Фото: скриншот со страницы fckrasnodar в Instagram.

24 августа 2019, 21:35

"Краснодар" вышел в лидеры чемпионата России после ничьей с "Локомотивом"

Футболисты "Краснодара" сыграли вничью против московского "Локомотива" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги сезона 2020/19 и возглавили турнирную таблицу чемпионата.

Поединок, прошедший на стадионе "Краснодар", начался в 19.00 и завершилась в 20.56 мск со счетом 1:1. На стадионе присутствовали 31 231 болельщик, говорится в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Первыми забили гости: после ошибки голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова отличился Гжегож Крыховяк. Хозяевам удалось сравнять счет на 42-й минуте усилиями Магомеда-Шапи Сулейманова.

После семи игр "Краснодар" набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу. При этом у его ближайших преследователей, "Локомотива" и "Зенита", также по 14 очков.

В восьмом туре "Краснодар" 1 августа сыграет на выезде против "Урала". Поединок начнется в 14.00 мск. 

Напомним, в чемпионате России по футболу сезона 2018/19 краснодарский клуб занял третье место, набрав 56 очков.

Примечание:

"Краснодар" упустил победу в матче против "Зенита", "Краснодар" на своем поле разгромил "Сочи" в чемпионате России", "Сочи" проиграл свой первый домашний матч в Российской премьер-лиге

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