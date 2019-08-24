"Краснодар" вышел в лидеры чемпионата России после ничьей с "Локомотивом"

24 августа 2019, 21:35

Футболисты "Краснодара" сыграли вничью против московского "Локомотива" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги сезона 2020/19 и возглавили турнирную таблицу чемпионата.

Поединок, прошедший на стадионе "Краснодар", начался в 19.00 и завершилась в 20.56 мск со счетом 1:1. На стадионе присутствовали 31 231 болельщик, говорится в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Первыми забили гости: после ошибки голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова отличился Гжегож Крыховяк. Хозяевам удалось сравнять счет на 42-й минуте усилиями Магомеда-Шапи Сулейманова.

После семи игр "Краснодар" набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу. При этом у его ближайших преследователей, "Локомотива" и "Зенита", также по 14 очков.

В восьмом туре "Краснодар" 1 августа сыграет на выезде против "Урала". Поединок начнется в 14.00 мск.

Напомним, в чемпионате России по футболу сезона 2018/19 краснодарский клуб занял третье место, набрав 56 очков.