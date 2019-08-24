Участник чеченской войны убит в Германии

24 августа 2019, 10:42

Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили убит в Берлине выстрелом в голову, сообщили его грузинские земляки. Берлинская полиция задержала подозреваемого.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2015 года на Хангошвили было совершено покушение в Тбилиси. Его госпитализировали с огнестрельными ранениями. Ранее, в 2009 году, Хангошвили пытались отравить, сообщил руководитель грузинского "Фонда интеграции народов Кавказа" Умар Идигов. По его словам, Хангошвили пользуется авторитетом среди жителей Панкисского ущелья как участник второй чеченской кампании и событий, произошедших в августе 2012 года в ущелье Лопота в районе грузинского села Лапанкури.

29 августа 2012 года МВД Грузии заявило об обнаружении вооруженной группы в ущелье Лопота (регион Кахетия), по версии МВД, пришедшей из Дагестана. В ее состав входили чеченцы, получившие статус беженцев в западных странах. Во время спецоперации в окрестностях села Лапанкури были освобождены мирные жители, при этом погибли три спецназовца, пятеро были ранены. Также были убиты 11 предполагаемых боевиков. Сразу после того как стали известны некоторые подробности о спецоперации, грузинские эксперты заявили, что, возможно, она могла оказаться инсценировкой. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили не исключил, что к спецоперации могли быть причастны спецслужбы России. "Кавказский узел" опубликовал в разделе "Справочник" справочный материал о спецоперации в ущелье Лопота "События в ущелье Лопота в августе 2012 года" и материал "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)" о событии, после которого началась вторая чеченская кампания.

В полдень 23 августа некий велосипедист застрелил человека в берлинском районе Моабит, сообщила полиция Германии. Личность погибшего не раскрывается, поскольку на месте преступления работают полицейские, пояснили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, информировала 23 августа полиция Берлина на своей официальной странице в соцсети Twitter (здесь и далее перевод с немецкого - "Кавказского узла").

Убитый - чеченец, известный полиции исламист, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Германии сообщило в тот же день немецкое издание Bild.

По словам жителей Панкисского ущелья Грузии, в Германии выстрелом в голову был убит Зелимхан Хангошвили, сообщил сегодня "ИнтерпрессНьюс".

"Убитого сегодня в Берлине чеченца зовут Зелимхан Хангошвили. Участник российско-чеченской войны", - написал 23 августа на своем Telegram-канале блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов.