Жители Ушгули прекратили акции после обещаний властей восстановить родовые башни

20 августа 2019, 06:07

Жители общины Ушгули в Сванетии прекратили акцию протеста после заверения властей в том, что местные башни будут восстановлены. Внесение их имущества в список ЮНЕСКО является хорошей рекламой для привлечения туристов, считают владельцы башен, но при этом затрудняет их ремонт.

Как писал "Кавказский узел", жители Местии 12 августа провели акцию протеста и перекрыли дороги, потребовав от властей заняться реставрацией разрушившихся фамильных башен в селе Меркмели.

Жители общины Ушгули прекратили акцию протеста после заверения министерства молодежи, культуры и спорта о том, что башни в Сванетии будут восстановлены, сообщила 19 августа корреспонденту "Кавказского узла" краевед Местийского культурного центра Манана Санглиани.

Проблема ремонта старых башен является одной из острых в Сванетии, считает она. "Эти башни принадлежат частным семьям. Но все они внесены в национальный центр культурного наследия", - рассказала Манана Санглиани.

Согласно постановлению ЮНЕСКО от 7 июля 2011 года, территория всей Верхней Сванетии внесена в список Всемирного наследия. Горный ландшафт региона Верхняя Сванетия, сохранившийся благодаря своей географической изоляции, является исключительным примером сочетания горных пейзажей со средневековыми деревнями и башенными домами, расположенными в верховьях реки Ингури между Кавказским и Сванским горными хребтами.

"Наиболее примечательной особенностью поселений является обилие башен. Деревня Чагаши в общине Ушгули, расположенная на слиянии Черной реки и Ингури, сохранила более 200 средневековых башенных домов, церквей и замков. Структура землепользования и расселения отражает продолжающиеся жилищные и строительные традиции местных сванов, живущих в гармонии с окружающей природной средой", - говорится в описании объекта в реестре объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Владельцы башен отмечают, что внесение их имущества в список ЮНЕСКО, с одной стороны, является хорошей рекламой для привлечения туристов, но, с другой стороны, не позволяет ремонтировать эти башни.

"Для ремонта нужно разрешение архитектурного отдела местной администрации и отдела охраны памятников министерства культуры. Самостоятельно проводить ремонтные работы нельзя - в этом случае придется платить штраф", - рассказал хозяин гостиницы "Гамарджоба" и родовой башни в общине Ушгули Тимур Нижарадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Государство планомерно выделяет средства на ремонт родовых башен, чтобы они сохранились как культурное наследие, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Национальном агентстве охраны памятников. Однако сами владельцы башен говорят, что этих средств недостаточно.

"Они покрывают 10 процентов необходимой суммы. Каждый год приходится где-то кровлю оборудовать, где-то укрепить стену. И все это производится в рамках проекта, утвержденного министерством", - рассказал Тимур Нижарадзе.

Башни привлекают немало туристов - до 500 человек в день. Однако, по словам Нижарадзе, само собой посещение туристами не приносит деньги - зарабатывать удается тогда, когда посетители устраиваются в отелях или хостелах у местных жителей.

"У нас мини-гостиница, например, и мы живем в этом же доме всей семьей. То, что зарабатываем на туризме, - этого хватает на поддержание бизнеса, но не хватает на ремонт такого объекта, как башня", - говорит Тимур Нижарадзе.

Большинство башен находится в исправном состоянии и не представляет угрозы для посетителей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в национальной администрации туризма Грузии.

"Государство делает все, чтобы сохранить эти объекты", - заявил представитель национальной администрации туризма.

Хотя большинство башен и не представляет собой угрозы для туристов, но часть башен действительно находится в аварийном состоянии, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в туристической компании "Моди-Трэвел".

"Для туристов, которые пользуются услугами гидов и туроператоров, нет опасности попасть в аварийную башню. Благодаря кооперации между туроператорами и гидами, мы всегда имеем информацию о том, какая башня в каком состоянии. Однако, к сожалению, государство не предоставляет такой информации. Скорее всего, у правительства этих сведений попросту нет. Но туристические компании заинтересованы в безопасности, так что ни одного происшествия, связанного с состоянием башен, в Сванетии не было", - заявил представитель компании "Моди-Трэвел".

В настоящее время в общине Ушгули расположены 33 башни, сообщил Тимур Нижарадзе.

В целом в Сванетии насчитывается около 1000 башен, рассказали в компании "Моди-Трэвел".

Согласно описанию, представленному на сайте ЮНЕСКО, башни отражают традиционный способ ведения хозяйства и социальную организацию сванских общин. Уделяется особое внимание тому, что башни строились впритык с домами, в которых жила семья.

"Эти башни обычно имеют от трех до пяти этажей, и толщина стен уменьшается, придавая башням стройный, сужающийся профиль. Сами дома обычно двухэтажные; первый этаж представляет собой единый зал с камином, обустроенный таким образом, что там могут разместиться как люди, так и домашние животные. Отсек для животных отделен деревянной перегородкой, которая часто щедро украшена. Коридорная пристройка способствовала теплоизоляции здания. Летом верхний этаж использовался людьми, а также служил хранилищем кормов и инструментов. Дверь на этом уровне обеспечивала доступ к башне, которая также была связана с коридором, который защищал вход. Дома использовались как жилища и оборонительные посты против захватчиков, которые преследовали регион", - говорится в описании башен на сайте ЮНЕСКО.

Все башни Ушгули были построены в едином стиле - они имеют четырехугольный квадратный фундамент, и на первом этаже укрывался скот, на втором укрывались люди, располагались запасы еды и воды", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Наргиза Нигуриани.

"Эти башни, главным образом, были предназначены для обороны при столкновениях между различными кланами в самой Сванетии. Были, конечно, набеги и войны соседей, но они не имели такого значения, как межклановые войны", - сказала Наргиза Нигуриани.