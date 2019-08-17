Пользователи Instagram поддержали идею общих турмаршрутов в Кабардино-Балкарии и Адыгее

17 августа 2019, 23:59

Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Адыгея планируют создать межрегиональные туристические маршруты по основным достопримечательностям трех регионов, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Пользователи Instagram сочли такую инициативу проявлением добрососедства.

По словам Темрезова, во время встречи с главами Адыгеи Муратом Кумпиловым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, которая прошла сегодня в Черкесске, обсуждались вопросы "дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества".

"Уделили больше внимания сотрудничеству и обмену практическим опытом в сфере туризма - договорились о реализации совместных образовательных программ и межрегиональных стажировок для работников этой отрасли, планированию совместных туристических и экскурсионных маршрутов, в том числе по уникальным историческим и культурным объектам, которые есть на территории наших братских регионов", - написал Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Адыгея обладают уникальным рекреационным потенциалом, отметил Мурат Кумпилов.

"Каждый субъект обладает собственным опытом, которым можно и нужно обмениваться во благо развития наших братских республик", - написал он у себя в Instagram.

На территории СКФО уже созданы три межрегиональных туристических маршрута, разработанных для повышения привлекательности регионов: тур "Великий Шелковый путь", тур "Чайный экспресс" и автобусный трехдневный тур "Экспресс Кавказ", сообщил ТАСС.

Подписчики страниц Темрезова и Кумпилова в Instagram положительно отнеслись к инициативе создания совместных туристических и экскурсионных маршрутов, увидев в ней признаки добрососедских отношений.

"Очень приятно видеть глав соседних республик вместе, рядом. Для соседей такие политика и дружба очень важны", - прокомментировал пост Темрезова пользователь platki_luxe.class.

"Добрососедские отношения - это очень важно для наших республик!" - поддержал его подписчик под ником djangur.

"Пусть все планы, решаемые главами трех родных республик, претворятся в жизнь", - высказалась под постом Кумпилова nesheva_tlyashok.

Напомним, количество туристов, побывавших на курортах Северного Кавказа на новогодних праздниках, выросло на 20 процентов по сравнению с данными за этот период в прошлом году, сообщила 15 января компания "Курорты Северного Кавказа". Так, по информации туроператора, с 1 по 8 января курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии посетили около 42,5 тысячи гостей, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии — 48,5 тысячи туристов, курорт "Ведучи" в Чечне - порядка полутора тысяч гостей.